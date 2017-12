Marge şi Homer Simpson, îndrăgitele personaje din serialul animat ”The Simpsons / Familia Simpson”, au reprezentat sursa de inspiraţie pentru o parodie pornografică lansată recent pe suport DVD, în SUA. Staruri din industria pornografică, precum Briana Blair, Evan Stone şi Andy San Dimas, apar în parodia ”Simpsons - The XXX Parody”, purtând peruci colorate şi având corpurile vopsite în galben. Acţiunea filmului gravitează în jurul unei presupuse înregistrări video deocheate pe care ar fi făcut-o Marge şi Homer. În parodia porno apar şi alte personaje cunoscute din serial, Moe, McBain, Barney şi Flanders. DVD-ul este comercializat cu un sticker ce conţine următorul text: ”Sex has never been this yellow!”, în traducere, Sexul nu a fost niciodată atât de galben!.