Parole descifrate

O echipă de hackeri a realizat un experiment inedit în privinţa siguranţei alegerii parolelor de către utilizatorii de Internet. Dintr-o listă de 16.449 de parole alese aleator, hackerii au reuşit să descifreze peste 14.800, rata de succes a fiecăruia fiind între 62 şi 90%. Hackerul care a avut cea mai mare rată de succes a reuşit asta în mai puţin de o oră, cu ajutorul mai multor calculatoare. Echipa de hackeri, care a lucrat pentru site-ul Ars Technica, a publicat modul în care a reuşit să spargă acele parole. În loc de a introduce în mod repetat diverse parole, hackerii s-au folosit de o listă de parole codate, adică fiecare parolă a utilizatorului este trecută printr-o funcţie matematică unilaterală, creându-se astfel un şir de litere şi cifre denumite hash. Deoarece codarea face dificilă descifrarea unei parole, cele mai multe site-uri păstrează această formă a parolelor şi nu pe cea sub formă de text simplu. Însă, dacă o astfel de listă este furată, parolele pot fi uşor de descoperit de către un specialist. Când un utilizator îşi introduce parola pe un serviciu online, sistemul codează cuvântul folosit şi îl compară cu parola utilizatorului care nu a fost codată. Dacă cele două coincid, utilizatorului îi este permisă accesarea respectivului cont pe site.

Hackerii au dat drept exemplu parola site-ului Ars Tehnica - arstechnica, care sub formă codată apare astfel: c915e95033e8c69ada58eb784a98b2ed. Parolele au putut fi descifrate indiferent dacă erau scrise cu litere mici sau majuscule, cu cifre sau combinate. Printre parolele descifrate de echipa de hackeri s-au numărat: k1araj0hns0n; Sh1a-labe0uf;Apr!l221973; Qbesancon321; DG091101%; @Yourmom69; ilovetofunot; windermere2313; tmdmmj17 and; BandGeek2014; all of the lights; i hate hackers; allineedislove; ilovemySister31; iloveyousomuch; Philippians4:13; Philippians4:6-7 şi qeadzcwrsfxv1331.