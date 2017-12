Partenera Melissei Etheridge a născut gemeni

Actriţa Tammy Lynn Michaels, partenera cîntăreţei de muzică rock Melissa Etheridge, a născut gemeni. Cele două femei au anunţat că micuţii, un băieţel Miller Steven şi o fetiţă. Johnnie Rose s-au născut joi, iar venirea lor pe lume reprezintă o ocazie de bucurie şi speranţă care le va ajuta să reziste fără probleme în nopţile fară somn ce urmează.

Melissa Etheridge a anunţat anul trecut, în luna august, că s-a vindecat de cancer, la nouă luni după ce a fost operată din cauza unui chist malign. Cîntăreaţa născută în Kansas este cunoscută pentru hituri precum "Come to My Window" sau "I'm the Only One". Albumele sale s-au vîndut în 25 de milioane de exemplare.