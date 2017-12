Parteneriat cultural între Teatrul Naţional Constanţa şi Teatrul “Maria Filotti“ din Brăila

Teatrul Naţional Constanţa (TNC) şi Teatrul “Maria Filotti“ din Brăila au iniţiat, recent, un parteneriat cultural care prevede găzduirea reciprocă de spectacole din repertoriul de bază al ambelor instituţii. Astfel, chiar în această sîmbătă, începînd cu ora 18.30, actorii prestigiosului Teatru “Maria Filotti“ vor juca pentru spectatorii de la malul mării, în timp ce artiştii constănţeni vor evolua în faţa publicului brăilean. Spectacolul pe care constănţenii îl vor putea urmări la sala TNC are la bază piesa lui Matei Vişniec “Angajare de clown“, avîndu-i în distribuţie pe Marius Manole, Alin Florea şi Cornel Cimpoae. Este o producţie a cărei regie artistică poartă semnătura lui Radu Nichifor, iar scenografia îi aparţine Yvonnei Adeline Pater, iar coloana sonoră este asigurată de Cornel Cristei.

"Piesa ocupă un loc special în viaţa mea de dramaturg. Este, poate, piesa care mi-a fost jucată cel mai mult pe diverse meridiane ale lumii (în ultimii zece ani, ea a fost montată în Franţa, Germania, Italia, Polonia, Statele Unite, Finlanda, Austria, Rusia, Turcia, Brazilia, Moldova, România (...). Am scris, întotdeauna, ca să public. Am scris ca să mă adresez oamenilor, nu am scris niciodată pentru mine. Nu-i cred pe autorii care spun că scriu pentru ei (...). Mesajul pieselor pe care le-am scris în România şi care au ajuns şi prin traduceri în Franţa şi în alte ţări a fost înţeles, mesajul lor puternic a ajuns la ţintă, fie că vorbeam despre identitatea, fie că vorbeam despre manipularea omului, fie că vorbeam despre ridicolul marilor slogane. În continuare, scriind, încerc să ating aceeaşi fibră a universalităţii“, consideră Matei Vişniec.

Tot sîmbătă, în cadrul parteneriatului cultural dintre cele două instituţii teatrale, Naţionalul constănţean va duce, în faţa iubitorilor de teatru din Brăila, unul dintre spectacolele de excepţie din repertoriul său, “Inimi cicatrizate“, de Max Blecher.