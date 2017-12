Parteneriat de succes între RCJ Farul şi CSR Callatis Mangalia

Înaintea noului sezon, între conducerile Rugby Club Judeţean Farul Constanţa şi Clubul Sportiv de Rugby Callatis Mangalia a fost semnat un parteneriat valabil pentru un an, care are ca scop dezvoltarea sportului cu balonul oval la ţărmul mării. Prin acest acord între cele două cluburi, la formaţia din sudul Litoralului, pregătită de Virgil Năstase, au fost cedaţi, pentru moment, trei jucători de la RCJ Farul, Cristian Ogea, Ovidiu Tinca şi Florin Ion. În plus, din vară, mai mulţi tineri jucători ai Farului care îşi vor termina junioratul vor îmbrăca tricoul Callatis-ului.

Alături de un alt fost jucător al Farului, Victor Bezuşcu, CSR Callatis Mangalia a început în forţă campionatul Diviziei A, obţinând două succese în primele două partide. După ce a câştigat cu 5-0, în prima etapă, prin neprezentarea echipei CSM Focşani, mangalioţii au reuşit o frumoasă performanţă sâmbătă, la Bucureşti, când au reuşit să câştige pentru prima oară în istoria clubului împotriva unei foste campioane a ţării. CSR Callatis Mangalia s-a impus, cu 29-24, pe terenul celor de la RC Griviţa Bucureşti, după ce la pauză conduceau cu 29-0! Punctele rugbyştilor constănţeni au fost aduse de Gabriel Slusar (2 eseuri), Florin Ion şi Ciprian Ciocoiu (fiecare câte 1 eseu) şi Victor Bezuşcu, prin trei transformări şi un drop-goal.

„Obiectivul nostru este de a forma o echipă puternică pentru sezonul care va urma. Chiar dacă s-au disputat doar două etape, roadele protocolului cu RCJ Farul au început să se arate. Ne dorim să devenim din ce în ce mai puternici, mai ales că din iunie vom legitima mai mulţi jucători ai Farului care îşi vor termina junioratul. Va fi o şansă foarte bună pentru ei de a continua la un nivel bun, iar apoi cei mai valoroşi vor putea ajunge la RCJ Farul”, a declarat antrenorul Virgil Năstase. CSR Callatis Mangalia este sprijinită de autorităţile locale şi în acest an nu va avea drept de promovare pentru că este considerat club formator (n.r - satelit al RCJ Farul). În următoarea etapă, pe 27 aprilie, CSR Callatis Mangalia va primi, pe teren propriu (stadion “Marina”), de la ora 14.00, pe CS Sportul Studenţesc Bucureşti.