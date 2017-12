Parteneriat între Mangalia şi oraşul italian Porto Viro

Conducerea Primăriei Mangalia a semnat, la sfîrşitul săptămînii trecute, un protocol de înfrăţire cu oraşul italian Porto Viro. Acordul a fost parafat de primarul Mangaliei, Zanfir Iorguş, şi viceprimarul localităţii Porto Viro, Geremia Genari. La eveniment au luat parte şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor locale din cele două localităţi. Din delegaţia italiană au mai făcut parte preşedintele Consiliului Local, delegat pe probleme de înfăţiri, Alessandro Tessarin, şi consilierul local Antonio Freguglia. Obiectivele acordului de înfrăţire vizează dezvoltarea programelor de colaborare între cetăţenii celor două oraşe în domeniile: cultural, economic, social, turistic şi educativ, organizarea comună a unor evenimente cultural-sportive şi educaţionale destinate copiilor şi tinerilor, organizarea de manifestări privind colaborarea internaţională şi accesul la programele financiare ale UE, dezvoltarea de programe comune privind infrastructura oraşelor, derularea unor activităţi economice, realizarea de programe privind calitatea serviciilor în sistemul educaţional şi protecţia mediului. “Sînt convins că proiectele noastre comune vor fi mult mai numeroase, mult mai consistente, ţinînd cont de faptul că, la vizita noastră în Italia, am văzut numeroase asemănări între cele două oraşe. Consider că această colaborare este important să se desfăşoare între copiii celor două oraşe, pentru ei sînt mult mai receptivi la nou“, a declarat primarul Mangaliei, Zanfir Iorguş. La rîndul său, viceprimarul localităţii Porto Viro, Geremia Genari, a afirmat: “Am văzut la Mangalia un oraş aflat în plină dezvoltare, care are calitate. Cu siguranţă că viitorul copiilor este important şi pentru noi, pentru că lucăm pentru ei. De asemenea, acest acord de înfrăţire trebuie să aproprie şi mai mult cele două popoare. Dincolo de relaţiile de prietenie, trebuie să găsim împreună o cale pentru obţinerea finanţărilor europene“.

Trei italieni, în turul României pe bicicletă

Semnarea acordului de înfrăţire între Mangalia şi oraşul italian Porto Viro a fost marcată printr-un proiect sportiv şi ambiental intitulat "Pedalînd spre Est - din Delta Padului în Delta Dunării". De fapt, trei biciclişti italieni, care fac parte din Grupul de Iniţiativă pentru Protecţia Mediului din Delta Padului, au făcut o călătorie pe bicicletă de-a lungul României şi Bulgariei, care a început pe 9 iunie şi se va încheia pe 23 iunie. La aceasta iau parte Vincenzo Mancin, Garbin Mauro şi Vittorio Cacciatori, aflaţi la a cincea călătorie pe bicicletă. Aceştia şi-au propus să parcurgă 1.150 km prin România şi Bulgaria. Turul pe bicicletă "Pedalînd spre Est" s-a desfăşoară pe traseul: Bucureşti (cu o oprire la sediul Ambasadei Italiei în ţara noastră), Slobozia, Galaţi, Tulcea, Histria, Constanţa, Mangalia. Turul a fost reluat ieri, cu plecare spre Varna, Dobrici, Călăraşi, Budeşti, Bucureşti. “Ne preocupă ce se întîmplă într-o călătorie, oamenii pe care îi întîlneşti, ceea ce se spune. De aceea, am mers pe străzi principale şi pe străzi secundare ale oraşelor, pentru a constata realitatea din România. Noi nu mergem pe bicicletă doar pentru a face o cursă. Încercăm să vedem lucruri noi, oameni noi. Fiind mesageri ai Deltei Padului, ne preocupă, în mod special, şi protecţia mediului“, a declarat Vicenzo Mancin.