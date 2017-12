Parteneriat pe probleme de turism

Primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, a declarat că participă, în aceste zile, la o conferinţă în Bulgaria, la Cruşhar, unde autorităţile mai multor localităţi din Bulgaria, România şi Grecia intenţionează să aplice un proiect transfrontalier pe probleme de turism. „Comuna noastră este parte componentă a acestui proiect prin mai multe obiective turistice religioase şi vânătoreşti. Avem posibilităţi de a atrage turişti în zona Oltina, lucru pe care încercăm să-l concretizăm printr-un parteneriat cu vecinii bulgari”, a spus Chirciu, care a adăugat că proiectul se desfăşoară cu fonduri europene. În altă ordine de idei, primarul comunei Oltina a declarat că, în această perioadă, au loc mai multe acţiuni de igienizare a unităţilor de învăţământ din comună. „Pentru că trecem prin criză, am apelat la sprijinul comunităţii pentru a pregăti unităţile de învăţământ pentru începerea noului an şcolar. Este îmbucurător faptul că am găsit înţelegere în rândul comunităţii locale, care a sărit să ne ajute”, a adăugat Chirciu.