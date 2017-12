Parteneriat Primărie - Guvern pentru proiectele Constanței

07:52:59 / 24 Septembrie 2014

Cazinou - Proiect de suflet

Cazinoul. proiect de suflet al lui Suleymazare? cred ca este o gluma proasta ... l-a durut la basca de el pana acum .. el viseaza doar sosea de coasta si insulite in largul mari unde sa isi duca pasaretul ... dar ceva mai mic si mult mai ieftin pentru orasul asta? niste trotuare pe care poti merge in siguranta, niste statii de autobuz moderne pentru cei care asteapta in statii, un mic pasaj la Tomis care trebuia reparat de muuuulta vreme dar care nu inra in categoria proiecte de suflet si cate si mai cate se pot face, lucruri mici dar care pot schimba in bine fata orasului