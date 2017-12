Participă la concursuri de ani buni și a luat bronzul la Balcaniada de Matematică

Printre scandaluri, bârfe și invidie, România reușește să iasă, uneori, din limitele impuse de adepții lui „merge și așa” și se remarcă prin performanțe greu de egalat. Iar asta se întâmplă, de multe ori, datorită elevilor care ne reprezintă cu onoare la cele mai grele și provocatoare concursuri internaționale, unde obțin premii importante. Cel mai recent caz de acest gen este cel al lui Mihai Teodor Iliant, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța. El este singurul constănțean care a făcut parte din lotul național al României, care a participat la cea de-a 34-a Balcaniadă de Matematică pentru seniori, ce a avut loc în perioada 2-7 mai, la Ohrid, Macedonia, și a obținut medalia de bronz.

Printre scandaluri, bârfe și invidie, România reușește să iasă, uneori, din limitele impuse de adepții lui „merge și așa” și se remarcă prin performanțe greu de egalat. Iar asta se întâmplă, de multe ori, datorită elevilor care ne reprezintă cu onoare la cele mai grele și provocatoare concursuri internaționale, unde obțin premii importante. Cel mai recent caz de acest gen este cel al lui Mihai Teodor Iliant, elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța. El este singurul constănțean care a făcut parte din lotul național al României, care a participat la cea de-a 34-a Balcaniadă de Matematică pentru seniori, ce a avut loc în perioada 2 - 7 mai, la Ohrid, Macedonia, și a obținut medalia de bronz. Competiția a fost destul de grea, dar a reprezentat o adevărată provocare pentru Mihai, după cum a mărturisit în cadrul unei conferințe de presă. „Am avut de rezolvat patru probleme, în patru ore și jumătate. Au fost probleme de combinatorică, teoria numerelor, algebră și geometrie și pot spune că rezultatul a fost unul foarte bun. Într-adevăr, a fost o problemă care ne-a departajat pe cei extrem de buni de ceilalți și, dacă nu îți venea ideea, nu prea aveai cum să o rezolvi”, a spus elevul medaliat.

PARTICIPAREA LA CONCURSURI, O TRADIȚIE

Mihai nu este la prima performanță de acest gen. În 2015, el a obținut medalia de aur la Balcaniada de Juniori. De data aceasta, însă, totul a fost diferit pentru el. „A fost un concurs greu. Nu aveam la ce să mă aștept pentru că a fost prima competiție de seniori și problemele sunt foarte grele”, a spus el, mărturisind că este atât de pasionat de matematică încât își poate petrece toată ziua rezolvând probleme. „În clasa a treia am descoperit pasiunea pentru matematică. M-am dus la niște meditații și am fost trimis la câteva concursuri. Am luat locul întâi pe județ la una dintre competiții. La fel s-a întâmplat și în clasa a patra. Am observat că pot face performanță și mi-am propus să devin din ce în ce mai bun. Lucrez la matematică în timpul liber. Uneori, mă gândesc la câte o problemă toată ziua. După ce vin de la școală, mă odihnesc, fac temele, apoi lucrez la matematică”, a mai spus Mihai.

ARE TIMP ȘI PENTRU PASIUNI

Deși pare că întreaga lui viață se împarte între școală și lucrul suplimentar la matematică, Mihai, la fel ca alți elevi geniali, își face timp și pentru alte lucruri. Îi place să facă sport, așa că se duce de trei ori pe săptămână la clubul „Guom”, unde lucrează cu instructorul Paul Cojocaru. În plus, el se implică și în acțiuni de voluntariat pentru copiii cu autism, în cadrul aceluiași club. Cea de-a 34-a Balcaniadă de Matematică pentru seniori s-a desfășurat în perioada 2 - 7 mai, la Ohrid, în Macedonia. Lotul României, format din șase elevi, a obținut o medalie de aur, două de argint și trei de bronz.