Participare numeroasă la “Triathlon Challenge Mamaia 2009“

În staţiunea Mamaia a avut loc, duminică, prima competiţie de triatlon din România desfăşurată la standarde europene. Au participat 160 de participanţi, 12 dintre aceştia fiind din Germania, SUA, Anglia şi Australia, care şi-au dus pînă la epuizare capacităţile fizice. La capătul celor trei probe de concurs, 1,5 km înot, 40 km cu bicicleta şi 10 km alergare, au fost desemnaţi şi cîştigătorii la cele 15 categorii - juniori feminin sprint: Estela Tîrziu; juniori masculin sprint: Ştefan Cădeiu; elite masculin olimpic: Ciprian Bălănescu; elite feminin olimpic: Florica Duţu; corporate challenge ştafetă: San Net; corporate challenge masculin sprint: Bogdan Burlacu; corporate challenge feminin sprint: Cornelia David; corporate challenge feminin olimpic: Silvia David; amatori masculin sprint: Robert Comoescu; amatori masculin olimpic: Liviu Precup; amatori feminin olimpic: Szerena Szabo; olimpic, peste 30 ani: Francisc Sarosi; olimpic, peste 40 ani: Marius Rus; ştafetă mixt olimpic: echipa Tyr; amatori feminin sprint: Andreea Dragomirescu. De menţionat că întrecerile pentru amatori s-au desfăşurat pe distanţa de 750 m înot, 20 km cu bicicleta şi 5 km alergare. Fostul medaliat olimpic de la Atena, Răzvan Florea, a participat în proba pe echipe în cursa de înot, pe care a şi cîştigat-o la mare distanţă de următorii sosiţi. “Îmbucurător că cineva a luat iniţiativă şi pe lîngă Campionatul Naţional de Triatlon se mai organizează şi alte competiţii. Este mult mai greu decît înotul în bazin pentru că intervin şi alţi factori, vînt sau ploaie uneori“, ne-a spus Răzvan Florea, care s-a putut bucura şi pentru victoria finală a echipei Tyr, cea din care a făcut şi el parte. Proba regină, elite masculin olimpic, a fost adjudecată de cel mai bun triatlonist al României, timişoreanul Ciprian Bălănescu. “O cursă pe care nu mă aşteptam să o cîştig de această dată petnru că am fost bolnav zilele trecute. La final a fost bine şi de victoria finală am fost sigur după primii zece kilometri cu bicicleta“, a afirmat Bălănescu, cel care are în palmares 11 titluri naţionale şi care are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. Cel mai vîrstnic participant a avut 65 de ani, în timp ce mezina competiţiei a avut doar 8 ani! Organizatorii au recompensat cîştigătorii cu diferite produse în valoare totală de 8.000 euro.