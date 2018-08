Participare record la a zecea ediție a TriChallenge Mamaia

Cea mai mare competiție de triatlon din Sud-Estul Europei, TriChallenge Mamaia, care se va desfăşura în perioada 14-16 septembrie, va aduce la start, în cele trei zile de competiții din acest an, peste 2.000 de pasionați de sport, 500 de sportivi fiind deja înscrişi. „Putem spune, deja, că pregătim o ediție istorică. Am ajuns la zece ediţii în care am crescut de la zero un eveniment care, în momentul de față, are cea mai mare anvergură din partea noastră de Europa. Atragem, la start, nu doar tot ce este mai bun în România, dar și reușim, an de an, să generăm o emulație care ne aduce tot mai mulți sportivi de calibru, din toate colțurile lumii și propulsăm Mamaia drept pe harta internationala a triatlonului”, a declarat Vlad Stoica, Fondator Smartatletic. TriChallenge este un eveniment organizat de către Smartatletic, finanțat de Primăria Constanța, avand ca sponsori: Skoda, Intersport și TYR şi parteneri PowerBar, Dorna, Vega Hotel, Felt, Gral Medical și FreeWheel.

TriChallenge reprezintă trei zile de festival multisportiv, care include, de acum, și proba de Aquatlon, precum și proba H3RO, pe distanța standard de half-triathlon.

Mai mult, în premieră, în cadrul competiției, se vor desfășura trei campionate naționale: Campionatul Național pe distanța half-triathlon, Campionatul Național de Sprint și Campionatul Național de Aquatlon.

În plus, TriChallenge va eprezenta o etapă premium în cadrul Cupei României Bittnet RTS.

Până în prezent, TriChallenge Mamaia a fost și gazda a două Cupe Europene, ajungând astfel pe harta europeană a competițiilor majore de triatlon.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe site-ul www.trichallenge.roși pe pagina de Facebook a competiției, www.facebook.com/TriathlonChallenge.