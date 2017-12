Participare selectă, reuşită deplină

Cupa de Vară Lake View la bowling, competiţie desfăşurată pe arena Lake View din Constanţa şi încheiată duminică, i-a adunat la start pe aproape toţi cei mai buni jucători de bowling din ţară. Printre concurenţi s-au aflat şi membrii lotului naţional masculin, antrenat de Joe Slowinski, însă au lipsit cele mai bune jucătoare din ţară, care au participat săptămâna trecută la Campionatul European feminin. Turneul a fost extrem de puternic, iar premiile au fost pe măsură, de aproape 5.000 de lei, sumă totală pentru cele trei categorii. „Suntem trei jucători care ne evidenţiem cam de fiecare dată la turneele din România: eu, Marius Piticariu, Cătălin Gheorghe. Acum ne antrenăm intens pentru Campionatul European, mai ales că avem un antrenor cu diplomă Gold (n.r. - americanul Joe Slowinski), ceea ce este extraordinar pentru România. Vrem să reuşim evoluţii cât mai bune, să ieşim în primii 15 la echipe şi să ne calificăm la Campionatul Mondial de la Las Vegas”, a spus Romeo Gagenoiu, campionul naţional la individual şi primul câştigător al Cupei de Vară Lake View.

CONSTĂNŢEANUL MARIUS SMADA S-A IMPUS LA CATEGORIA B. Jucătorul constănţean Marius Smada, legitimat la clubul Sport’s Palace Lake View Constanţa, este cel care s-a impus la categoria B a competiţiei (rezervată jucătorilor legitimaţi în Divizia B sau nu, care nu au depăşit în competiţii anterioare media de 170 puncte). Smada reprezintă cea mai bună dovadă că perseverenţa poate duce la performanţă. „Având în vedere că joc de foarte puţin timp şi că încerc să pun în practică toate cunoştinţele pe care le acumulez, cred că sunt în creştere de formă. M-am îndrăgostit de acest joc şi vreau să ajung cât mai repede posibil în vârf. Sper ca anul viitor să pot concura în Cupa de Vară la categoria A, să am o medie mai mare în jocuri, să pot participa cu succes şi la turnee internaţionale, dar mai am ceva drum de parcurs. M-am apucat serios de bowling doar în ultimele nouă luni, după cinci-şase luni în care a fost mai mult o joacă. Am început să studiez acest fenomen, să ştiu să-mi aleg o bilă, să ştiu să mă aşez pe pistă şi să-mi perfecţionez modul de a elibera bila”, a declarat Smada.