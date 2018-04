Partida aruncărilor de trei puncte pentru BC Athletic

Baschet Club Athletic Constanţa a obţinut o victorie fără emoţii în partida disputată sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu CSM Sighet, în etapa a 9-a a fazei semifinale din Liga 1 la baschet masculin. La capătul unui meci dominat pe toată durata întâlnirii, echipa antrenată de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici s-a impus cu scorul de 82-57, la pauză 36-23. Scorul pe sferturi a fost 22-12, 14-11, 21-22 şi 25-12. Baschetbaliştii constănţeni s-au revanşat pentru înfrângerea din tur, când CSM Sighet a câștigat cu 91-83. A fost meciul aruncărilor de trei puncte pentru BC Athletic Constanţa, care a reuşit 14 astfel de aruncări, eroul meciului fiind Vladimir Mihai, cu zece aruncări de trei puncte.

Pentru echipa constănţeană au înscris Vladimir Mihai 32 de puncte, Jeremi Booth 15p, Ștefan Mâinea 11p, Andrei Şerban 8p, Sergiu Ursu 6p, Adrian Trandafir 5p, Alexandru Unitu 2p, Marius Bursuc 2p şi Andrei Bercea 1p.

În urma acestei victorii, BC Athletic se menține pe locul secund în clasament, cu 14 puncte, iar în etapa viitoare va înfrunta, în deplasare, formaţia Colegiului Național „Aurel Vlaicu” din București.

Spectatorii prezenţi la meci au donat dulciuri pentru copiii din centrele de plasament, aceasta fiind prima acţiune a celor de la Baschet Club Athletic Constanţa în cadrul campaniei „Mână cu Mână”, derulată în sprijinul copiilor instituţionalizaţi, proiect implementat alături de Asociația United Hands România, Fundația Refresh și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

„Mulțumim pentru toate gândurile voastre care vor ajunge la copiii din Centrele de Plasament! S-au strâns zeci de kilograme de dulciuri, saci de pufuleți, dar și lucruri! We are proud of you, we are proud of Constanța!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook Baschet Club Athletic Constanta.

