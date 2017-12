Partida CVM Tomis Constanţa - Nea Salamina Famagusta, în pericol de a nu se disputa

Sala Sporturilor din Constanţa trebuie să găzduiască în această seară, de la ora 18.00, manşa retur a duelului dintre CVM Tomis Constanţa şi Nea Salamina Famagusta, din optimile de finală ale Cupei Challenge la volei masculin. Din păcate, meciul este în pericol de a nu se disputa, deoarece formaţia cipriotă este blocată în Bucureşti. Echipa oaspete a ajuns în România duminică noaptea şi s-a cazat în Bucureşti. Ieri, autocarul trimis de CVM Tomis să-i aducă pe oaspeţi la Constanţa nu a putut părăsi Capitala, drumurile fiind blocate, astfel că s-a încercat efectuarea deplasării cu trenul. Plecat din Gara de Nord la ora 14.05, trenul Interregio 1681 a rămas blocat la Brăneşti mai bine de patru ore, apoi s-a întors în Bucureşti! „Singurul fir pe care se circulă între Bucureşti şi Constanţa a fost blocat de un mărfar care s-a defectat. I s-a rupt pantograful. În cursul serii, s-au întors în Bucureşti două trenuri care urmau să ajungă la Constanţa, cel de 14.05 şi cel de 16.25, cu care venea observatorul partidei. Noi marţi dimineaţă vom face o adresă către CEV, în care vom informa asupra situaţiei. Doar Confederaţia Europeană poate decide amânarea meciului sau altă măsură”, a declarat Serhan Cadâr, directorul executiv al CVM Tomis.

RETURUL SE ANUNŢĂ O SIMPLĂ FORMALITATE. CVM Tomis Constanţa mai are un mic pas până la calificarea în sferturile de finală ale Cupei Challenge la volei masculin. Învingătoare în turul de săptămâna trecută, de la Limassol, cu 3:0, formaţia de pe Litoral porneşte cu prima şansă la victorie şi în manşa retur. Prestaţia convingătoare de la meciul din deplasare a evidenţiat diferenţa netă de valoare dintre cele două echipe, astfel că returul se anunţă o simplă formalitate pentru Tomis. „Cred că după victoria cu 3:0 din Cipru, în proporţie de 80-90% suntem calificaţi pentru sferturi. Important este să jucăm bine returul şi să facem spectacol pentru publicul constănţean. Echipa este bine pregătită şi gata să ofere spectacol, nu numai victoria necesară calificării”, a declarat Martin Stoev, antrenor principal la CVM Tomis. „Nu cred că echipa din Cipru ne poate surprinde cu ceva la retur. Nu ne-au pus probleme la ei acasă, iar aici nici atât nu vor reuşi. Suntem pregătiţi să facem o figură frumoasă la acest meci retur şi aşteptăm la sală cât mai mulţi suporteri. Partida va fi la discreţia noastră, cred că după victoria din tur calificarea este jucată”, a spus Radu Began, căpitanul echipei constănţene.

În sferturile de finală ale Cupei Challenge, Tomis va întâlni pe Olympiakos Pireu sau pe Maccabi Tel Aviv. În tur a fost 3:1 pentru greci, iar returul va avea loc în Israel, joi. „Nu am preferinţe în privinţa următorului adversar. Sper să putem obţine înregistrări ale meciurilor jucate de ei. Ştiu doar că echipa greacă are mulţi jucători tineri şi că la Pireu se joacă foarte greu, pentru că publicul creează o presiune fantastică, iar uneori arbitrul este al şaptelea jucător al echipei gazdă. Maccabi are şase-şapte jucători de valoare medie şi este o echipă echilibrată”, afirmă Stoev. „Le doresc mult succes la retur, sper să se califice şi să am ocazia să-i însoţesc la Tel Aviv. Îmi doream demult să vizitez Israelul, este visul vieţii mele! Am avut o asemenea ocazie în 1973, când eram sportivă, dar nu se putea merge acolo pe vremea aceea, era interzis, astfel că am jucat ambele meciuri în România, la Piteşti”, a spus Elena Frîncu, directorul DSTJ Constanţa, prezentă ieri la conferinţa de presă organizată de clubul constănţean.

Intrarea publicului va fi gratuită la meciul care va fi arbitrat de cuplul Erdal Akinci (Turcia) - Volodymyr Paievskyi (Ucraina) şi care va fi transmis în direct de Neptun TV, dacă echipa cipriotă va reuşi să ajungă, astăzi, în timp util, la Constanţa.