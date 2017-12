Partida Steaua - RCJ Farul, amînată fără logică

Deja calificată în play-off, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa urma să încheie sîmbătă sezonul regulat, cu derby-ul împotriva liderului clasamentului Seriei a II-a, Steaua Bucureşti. Constănţenii aşteptau acest joc pentru a se revanşa după eşecul din tur, 6-10 pe teren propriu, dar şi pentru a face o verificare oficială a nivelului la care se află înaintea luptei pentru locurile fruntaşe. La cererea steliştilor însă, Colegiul Director al Federaţiei Române de Rugby a decis, ieri, să amîne partida pentru 17 decembrie, cu doar trei zile înaintea primei etape din partea a doua a campionatului. Bucureştenii şi-au motivat cererea prin faptul că au 17 jucători lipsă de la echipă, 12 fiind prezenţi la loturile naţionale, iar cinci accidentaţi. Rezultatul întîlnii nu are implicaţii în lupta pentru calificarea în play-off, dar ar putea schimba ierarhia în clasamentul Seriei a II-a, RCJ Farul putînd să treacă pe prima poziţie, dacă se va impune şi va lua punctul bonus. Antrenorul grupării de pe litoral, Leodor Costea s-a declarat nemulţumit de decizia luată de federaţie. “Mi se pare o amînare lipsită de logică şi luată fără motiv. Nu se poate să nu te gîndeşti la jucători cînd programezi meciurile. În primul rînd, regulamentul prevede că partidele se dispută la datele respective, chiar şi fără jucătorii chemaţi la loturile naţionale, dar cu siguranţă le-a fost frică de noi şi de aceea au vrut amînarea. În plus, jocul a fost reprogramat cu trei zile înaintea primei etape din faza a doua a campionatului, ceea ce ne defavorizează. Dacă va trebui să mergem după meciul cu Steaua la Baia Mare? La acest lucru se adaugă şi vremea, care la acea dată nu este chiar cea mai bună. Noi am făcut investiţii în infrastructură, dar cine poate garanta că pe alte terenuri se va putea juca? Vom încerca să mai schimbăm ceva, dar nu ştiu dacă se mai poate”, a spus tehnicianul constănţean.