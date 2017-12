Partide atractive la Trofeul “Telegraf”

22:58:38 / 17 Ianuarie 2015

UN MARE SUCCES

Sint doua turnee, in total 40 de echipe, in medie cite 15 jucatori si citiva oameni in jurul echipei , in total 40 x 15 = 600 oameni , direct implicati , SENZATIONAL , in acest moment nu avem in CONSTANTA nici un sport care sa angreneze atatea forte, la orice nivel si orice sport , ESTE TRIST DAR UN MARE ADEVAR , iata ca batranii si unele din fostele glorii inca mai tin in viata sportul constantean , VA ROG DECI SA AVETI TOATA STIMA PENTRU TOTI CEI CARE MAI OFERA O BUCURIE SI O TRAIRE SAMBATA SI DUMINICA SI NU IN ULTIMUL RAND CELOR DE LE TELEGRAF