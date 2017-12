Partidele pot cumpăra sediile şi terenurile aferente acestora

Comisia pentru administraţie publică din Senat a întocmit, ieri, un raport de admitere, cu amendamente, a unei propuneri privind vânzarea sediilor partidelor politice, prin care partidele pot cumpăra atât clădirile, cât şi terenurile aferente acestora, dacă situaţia juridică este clarificată. În plus, potrivit proiectului de lege, vânzarea sediilor partidelor se referă nu numai la spaţiile destinate formaţiunilor, ci şi filialelor acestora din alte judeţe. “În situaţia în care partidele politice au fost în imposibilitatea de a cumpăra spaţiile destinate sediilor, din pricina retrocedării acestora, pot cumpăra sediile care le-au fost distribuite, potrivit legii”, se mai arată în raportul Comisiei de administraţie publică din Senat. În proiect se mai menţionează că sediile partidelor politice nu pot fi înstrăinate sub nicio formă timp de trei ani de la data cumpărării, ele putând fi, însă, închiriate persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu \"scop identic, asemănător şi/sau complementar\". Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi a fost înaintat Senatului ca primă Cameră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaţilor. (A.M.)