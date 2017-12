Partidul Civic Maghiar sfidează România

„Vrei, nu vrei, bea, Grigore, aghiazmă!”, spune o vorbă din popor, ce pare a fi pe placul maghiarilor din țara noastră, întrucât ei încearcă prin toate mijloacele să înființeze așa-zisul ținut secuiesc ce cuprinde, în mintea lor, județele Mureș, Covasna și Harghita. Văzând reacția virulentă a românilor față de „masterplanul” UDMR, Partidul Civic Maghiar trece la atac și s-a folosit de inaugurarea DJ 174A Vatra Dornei - Borsec, în Harghita, pentru a-l sfida pe vicepremierul Liviu Dragnea, care a fost chemat să taie panglica.

AU SĂRIT CALUL La inaugurarea drumului, joi, Dragnea a tăiat panglica tricoloră, iar mai apoi, a fost invitat de către președintele CJ Harghita, Borboly Csaba, să o taie și pe cea în culorile steagului secuiesc, însă el a refuzat vehement. „Singura panglică pe care am recunoscut-o și pe care o recunosc este tricolorul românesc. Sunt membru al Guvernului României, am venit aici să inaugurez o investiție publică pe teritoriul României și am tăiat panglica ce se taie oriunde în această țară. Și la Teleorman tăiem aceeași panglică, și la Cluj, și oriunde, am tăiat-o cu drag și o țin la piept”, a declarat Liviu Dragnea. Cum era de așteptat, maghiarii au socotit acest gest ca pe o bătaie de joc la adresa lor. „Nu este cinstit ca Liviu Dragnea să-şi bată joc de simbolurile noastre. Noi respectăm drapelul României. Niciodată nu am cerut ca drapelul României să fie înlăturat, ci doar ca alături să fie arborat şi cel secuiesc”, a spus preşedintele PCM Covasna, Kulcsar Terza Jozsef. După „insulta” primită, vineri, șeful PCM a arborat, în parcul central din Sfântu Gheorghe, un steag secuiesc de mari dimensiuni, însă fără a cere autorizaţie de la Primărie, cu toate că, joi, formațiunea a înlăturat un alt steag secuiesc din aceeaşi zonă, în urma unei decizii a Curţii de Apel Braşov. Culmea este că tot el spune că românii nu respectă comunitățile de maghiari. Oare?