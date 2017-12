Partidul cu două capete

De la o vreme încoace, PRM Constanţa capătă tot felul de configuraţii ciudate, schimbîndu-şi faţa de la o zi la alta. Mai nou, are două capete. Adică, vreau să zic, doi lideri. Domnul Gheorghe, şeful de drept al PRM Constanţa, nu recunoaşte formula arbitrară prin care a fost demis, convins fiind că statutul formaţiunii politice pe care o reprezintă este valabil în continuare. Ca atare, nu renunţă la fotoliul de lider al peremiştilor constănţeni! Pe aceeaşi funcţie se înghesuie şi Ion Anghel, care, în loc de patalama, a primit binecuvîntarea lui Vadim. Cînd vine vorba despre mister John, se fac tot felul de variaţiuni şi de permutări, în aşa fel încît, indiferent de presiunea atmosferică de afară, dumnealui să cadă tot timpul în picioare! La nevoie, ca să-i facă pe plac lui John, care vrea să rămînă nemuritor şi rece în fruntea unui partid fantomă, domnul Vadim este în stare să-i destituie pe toţi cei care îl contestă pe marele politician de pe litoral. Ca şi la Constanţa, PRM Mangalia are tot două capete. Unul zglobiu, frumos şi inteligent în persoana nemuritorului Ion Anghel. Celălalt, fără veleităţi în ce priveşte alimentaţia publică, pentru că nu ne naştem toţi cu calităţi manageriale la grătar, este profesorul Valentin Vrabie. Ultimul păcătuieşte pentru că este doar cadru didactic şi, în această ipostază, nu a fost în stare să-şi ridice şi el un foişor proprietate privată. Altfel spus, cocoţat în foişorul personal, cu terasa aferentă destinată consumatorilor de preparate culinare şi gulere albe, adică bere, domnul Anghel vede cu alţi ochi şi din diverse poziţii politichia noastră teritorială. Practic, în foişor se află turnul său de control din care transmite tot felul de mesaje şi raportări la centru. Cu patru capete la activ, două la Constanţa şi două la Mangalia, PRM pare a fi un soi de balaur. În fapt, doar Ion Anghel scoate toată ziua flăcări pe nări, pîrlindu-i pe cei care nu au proptele la Bucureşti. Din cauza domnului John, care se agaţă cu disperare de ambele funcţii, PRM Constanţa se află la un pas de dezintegrare. În partea opusă lui s-a format deja un grup masiv de contestatari. Atacul direct la jugulara politică a domnului Gheorghe a umplut paharul, cum se spune. Peste 150 de peremişti au pus ţara la cale la Mangalia, votînd pentru schimbarea din funcţie a lui Ion Anghel. Cum, cu siguranţă, domnul Vadim nu va fi de acord, este de aşteptat ca răzvrătiţii, care, nu-i aşa?, au acţionat de capul lor!, să fie excluşi din partid, măsură la care visează şi John. Mă tem că, în ritmul ăsta, dacă el este menţinut, are toate şansele să rămînă singur în PRM! În felul acesta, s-ar putea realiza o coaliţie cu celălalt partid - persoană din Mangalia. Mă refer, evident, la Partidul Conservatorilor - Mincă. De cîte ori se uită în oglindă, şi chestia asta o face destul de des, partidul cu două capete se regăseşte doar în figura lui Ion Anghel. Ştim şi de ce. Mister John doreşte ca PRM să fie croit după chipul şi asemănarea sa, considerînd că aşa îi şade lui bine… În mare, dar nu în Marea Neagră, a şi reuşit! Este şef interimar la PRM Constanţa şi se crede, în continuare, cu discurs cu tot, lider la Mangalia. Mă mir că domnul Vadim doarme liniştit în condiţiile în care John este pe cale să devină un mic şi nebunatic Napoleon. Practic, după propriul său algoritm politic, conduce două mari organizaţii, ceea ce ar putea să pună în umbră capacitatea şi calităţile de conducător ale tribunului. Revenind la chestiuni concrete, trebuie spus că, în momentul de faţă, dacă nu se va interveni grabnic pentru calmarea spiritelor, criza din PRM Constanţa ar putea genera şi alte efecte negative. Poate că a venit momentul ca interesele şi problemele personale ale domnului Anghel, care ţine cu dinţii şi de postul de consilier în CL Mangalia, să fie trecute în plan secundar. De fapt, întreg scandalul din PRM Constanţa se învîrte în jurul acestui subiect. Domnia sa se bucură de sprijinul celor care, prin diverse tertipuri, au blocat activitatea Primăriei Mangalia, în speranţa că vor face din Claudiu Tusac propria lor marionetă. În partid, după cum se vede treaba, susţinătorii săi s-au cam rărit. Sigur, Ion Anghel mizează pe susţinerea necondiţionată a tribunului. Numai că, după cum se precipită evenimentele, nu se anunţă zile liniştite nici pentru cel care-i cîntă în strună liderului multifuncţional de la Constanţa! Un lider care riscă să rămînă fără partid!