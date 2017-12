Independenţii patriei pun de un partid roz-bombon. De pe colivă, bomboana se mută direct pe noua gogoaşă. Cică, zic unii, ăsta ar fi transferul de putere… Deocamdată, organizatorii se află în faza de frământat manual. Reţeta partidului gogoaşă reprezintă secret profesional. Nimeni nu ştie cum, într-un interval infim de timp, a reuşit să se umfle într-un hal fără de hal! În politică, balonarea are efecte imprevizibile. Avem de-a face cu o gogoaşă gonflabilă? În definitiv, vorbim despre politică, unde, se ştie, orice dimensiune este posibilă. Înţeleg că, în materie de gogoşi politice, se doreşte doborârea tuturor recordurilor naţionale şi internaţionale. La noi, în politică, după cum ne-am deprins, gogoaşa joacă un rol foarte important. Este, ca să spun aşa, principalul liant ideologic şi de propagandă. În ultima vreme, toţi parveniţii politichiei s-au aşezat strâns uniţi în jurul gogoaşei doctrinare. Mai nou, minciuna a devenit literă de lege în programul unor formaţiuni politice. Ea este servită populaţiei credule sub formă de gogoaşă bine pudrată cu zahăr fin. La prima vedere, pare a fi o delicatesă, dar, în ciuda umpluturii, se simte conţinutul ei clar proletar. Ne-am obişnuit cu gogoaşa sub forma ei demagogică, fiind inclusă în nomenclatorul minciunelelor electorale. Uneori, în situaţii de criză, se poartă gogoaşa manifest. Până acum, gogoaşa politică a funcţionat în mici nuclee numite bisericuţe. De aceea, apariţia ei sub formă de partid reprezintă o premieră inedită. După caracteristici şi dimensiuni, e vorba de un partid gogoaşă. Ca succesul, în materie de independenţă ieftină, să fie garantat sută la sută, se foloseşte foarte multă drojdie. La început, dintr-un vechi reflex alcoolic, era preferată drojdia de bere. După aceea, calculând durata primei etape de dezvoltare, s-a trecut pe drojdia din politichie. Au unii nişte feţeeee! Punând un accent deosebit pe materialismul dialectic culinar, partidul gogoaşă se bazează pe sprijinul independenţilor lui peşte prăjit, ramură despre care noi am mai vorbit. Cine nu cunoaşte drojdia politichiei! La început de drum, partidul gogoaşă ne promite o viaţă mai frumoasă şi un trai mai bun. Îmi amintesc că, până la acest moment istoric, drojdia politichiei folosea exact aceleaşi clişee. Ca şi alţii, în variantă nouă, partidul gogoaşă ne promite carne, lapte, pene, ouă. Din păcate, meniul este acelaşi. Din punct de vedere spiritual, nicio schimbare! După un vechi obicei, înainte de lansare, partidul gogoaşă mizează, în principal, pe puterea de convingere a celor cărora le plouă în gură. Lapte, carne, ouă… Ţara arde şi partidele se înmulţesc! În caz de incendiu social, partidul gogoaşă poate fi folosit şi ca refugiu de centru-stânga. Se anunţă precipitaţii intense. De regulă, la noi, plouă cu gogoşi. În contact cu populaţia, se topesc sau se sparg ca nişte bule de săpun. Dacă plouă cu proteste, pe unde vor scoate gogoaşa domnii de la Putere? Fiind prea înfuriată, e greu de controlat. S-a umflat drojdia în ea! Ca orice gogoaşă supradimensionată artificial, în mod deosebit, cu gura, se sparge repede…