Partidul japonezului Osana

PDL a trecut sub aripa japonezului Osana. Cu alte cuvinte, s-a specializat în osanale, ode şi imnuri de slavă închinate marelui conducător. Japonezul Osana este cunoscut pentru teoriile sale revoluţionare în materie de pupincurism. De fapt, conceptul de pupincurism în floare îi aparţine în totalitate. În timp, au fost lansate diverse polemici pe această temă, dar, în principiu, regulile de bază au rămas neatinse. Japonezul Osana este adeptul pupincurismului din interior către exterior şi nu invers, cum se proceda în epoca păstorită de comunişti. Schema sa a fost aplicată cu succes în interiorul PDL, unde s-au pus bazele pupincurismului de la activist cu funcţie la activist cu funcţie. Lauda de sine este proiectată de la nivelul şefului de partid în jos, traseul retur fiind parcurs cu mare repeziciune. Episodul alegerii doamnei Elena Udrea într-o importantă funcţie de partid reprezintă tema de doctorat a japonezului Osana. Comparată cu un soare, doamna Nuţi a fost trecută în evidenţele centrelor mondiale de cercetare spaţială. Aşa s-a descoperit că, în 2012, vine sfârşitul lumii. Şi noi credeam că vin alegerile! Când Nuţi apare, soarele răsare. Tema solară a dat naştere la controverse fără precedent, japonezul Osana fiind acuzat de plagiat. Pe bună dreptate, pentru că tema soarelui răsare a debutat, cu ani în urmă, sub genericul lui nea’ Nelu. Reamintesc sloganul din acea perioadă: ”Când Iliescu apare, soarele răsare”. În cazul PDL, fiind vorba de partidul de guvernământ, criticile pe tema soarelui răsare, pentru că partea cu apusul reprezintă un alt subiect aflat în atenţia UE, s-au mai domolit. Nu a fost nevoie decât de două sau trei arestări matinale, gen Becali în halat de baie şi Dan Diaconescu la vorbitor, pentru a se reveni la starea de normalitate. Precizez că, la noi, starea de normalitate a fost denumită oficial “starea de mucles”. Japonezul Osana a încercat mai multe scheme de pupincurism progresiv, centrând toate ovaţiile şi căderile pe spate pe criterii solare. Din exces de zel, unii au venit cu propunerea ca doamna Nuţi, în postura de centru solar, să dea ora exactă pentru întreaga ţară, fiind obligată să funcţioneze la parametrii unui ceas elveţian cu cuc românesc, singura noastră contribuţie în materie de ştiinţe exacte. Acesta a fost începutul dulcegăriilor din PDL. Depăşind tehnicismul ceasornicăriei de partid, ministrul de Externe a urcat teoria japonezului Osana la rang de telenovelă. În premieră pe ţară, am asistat la un moment lacrimogen de o mare intensitate, unic în felul său, care a trecut în umbră efortul lui Peneş Curcanul, acesta declarând că drumul spre casă i se pare mult mai greu… Japonezul Osana a introdus în program varianta de partid a scenei dintre Romeo şi Julieta, rolurile principale fiind jucate de ministrul de Externe şi doamna Nuţi. Surprinzător, faţă de varianta oficială a scenei cu pricina, au fost inversate locurile. Domnul ministru de Externe a fost detaşat, pentru rezultatele obţinute în campania electorală, în balcon şi doamna Nuţi jos. În ciuda acestor schimbări fundamentale, doamna Nuţi declară că Traian Băsescu este cel mai democrat preşedinte cu putinţă! Contrar teoriilor lui Osana, mai devreme sau mai târziu, prezidentul nu-i iartă nici pe cei care îl laudă!