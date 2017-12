Party… balcanic

Artiştii americani A Hack and a Hacksaw, pictorul Paul Hitter, trupa Shukar Collective şi DJ Vasile vor participa la „Balkanik Twist”, un eveniment tematic organizat la Godot Café - Teatru din capitală, pe 8 şi 9 aprilie. Elementele care îi leagă pe aceşti artişti sunt muzica şi arta lor, „care respiră patima şi înţelesurile profunde ale spiritului balcanic. (...) Balcanicii sunt renumiţi pentru că sunt leneşi, certăreţi, rareori se ţin de cuvânt, însă ştiu să se distreze şi să se bucure de viaţă\", declară organizatorii.

Concertul trupei A Hack and a Hacksaw are loc cu ocazia lansării noului disc, „Cervantine\". Albumul anterior, „The Way the Wind Blows\", lansat în 2006, este parţial înregistrat în satul Zece Prăjini şi conţine piese alături de Fanfara Ciocârlia. La rândul său, DJ Vasile se numără printre artiştii veterani care au pus bazele muzicii electronice în România. În 2000, el se implica într-un proiect ce a generat multe controverse: Shukar Collective. Din componenţa acestei trupe mai fac parte şi Dan Handrabur, alias Dreamdoktor, Cri Stanciu, alias Matze, Mitoş Micleuşanu, alias Diafragma, Vlaicu Golcea, Marius Mateşan şi trei solişti vocali şi percuţionişti. Shukar Collective este un grup de ţigani care combină muzica tradiţională cu tehnicile moderne de sampling digital. Un mix eclectic de sunete de lingură, butoaie de lemn, acorduri de vioară, bas, acordeon, voci, samplere, scratches, turntables şi bituri.

Paul Hitter este un pictor român stabilit la Munchen şi devenit un răsfăţat al galeriilor de artă europene. Stilul său se încadrează într-un curent pe care el însuşi l-a iniţiat şi consacrat şi pe care l-a denumit „expresionism balcanic\". Atât în România, cât şi în străinătate, lucrările lui au fost primite cu entuziasm, iar expoziţiile sale au reprezentat adevărate evenimente culturale.