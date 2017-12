Party-urile serii de vineri

Turiştii veniţi pe litoral, dar şi constănţenii dornici de distracţii nocturne au la dispoziţie o gamă variată de evenimente, menite să le asigure buna dispoziţie în prima zi de weekend. The Mission Dance Weekend debutează, în această seară, cu un program pe gustul amatorilor de rave. Astfel, pe scena amplasată pe plaja de la Hanul Piraţilor vor urca: Paul van Dyk, Above & Beyond, Ferry Corsten, Gabriel & Dresden, Snatt & Vix feat. Alexandra Bădoi. Preţul unui bilet procurat în avans este de 50 de lei, iar biletele achiziţionate la intrare vor costa 80 de lei.

Goran Bregovic & The Wedding Funeral Orchestra vor încinge atmosfera într-un show pe ritmuri balcanice, la clubul Tribute Summer Residence din Mamaia. Spectacolul este programat să înceapă la ora 24.00 şi se anunţă a fi unul de excepţie, judecând după unicitatea apariţiilor live ale cântăreţului bosniac. Preţul unui bilet pentru acest eveniment este de 50 de lei.

Tot în staţiunea Mamaia, la clubul Jezoo, tânăra revelaţie a industriei muzicale româneşti, Antonia, va susţine, diseară, un concert de zile mari. Publicul va dansa până în zori, pe ritmuri deja... celebre precum: „Roses on Fire” sau „Marionette”. Preţul de intrare este de 20 de lei pentru băieţi, fetele beneficiind de gratuitate.

Fanii muzicii indie sunt aşteptaţi la „Papa la Şoni”, în Vama Veche, începând cu ora 23.00, pentru un recital semnat The Moood. Concertul din această vineri deschide seria evenimentelor rock şi indie programate în weekend, în boema staţiune de la malul mării.

Diversitatea este principala caracteristică a evenimentelor de vineri de pe litoral, astfel că publicului, indiferent de preferinţele muzicale, nu îi mai rămâne decât să se distreze cum poate mai bine.