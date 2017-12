„Păruială“ între soțiile lui Donald Trump

Ivana Trump, prima soție a președintelui american, a declanșat un adevărat scandal, după ce și-a arogat, în glumă, titlul de "Primă Doamnă" a SUA, stârnind nemulțumirea actualei consoarte a lui Donald Trump, Melanie. Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii "Good Morning America" de pe ABC, Ivana, aflată într-o campanie de promovare a cărții sale "Raising Trump", a făcut o glumă care nu a fost bine primită la Casa Albă. "Am numărul direct de la Casa Albă, dar nu vreau cu adevărat să-l sun pentru că Melania este acolo. Și nu vreau să creez gelozie sau ceva de genul acesta pentru că, practic, sunt prima soție a lui Trump. OK? Sunt Prima Doamnă, OK", a explicat ea, întrebată dacă mai discută cu fostul ei soț.

Prin vocea purtătoarei ei de cuvânt Stephanie Grisham, actuala soție a președintelui american a transmis cu claritate că nu a apreciat gluma. "Melaniei Trump îi place să trăiască la Washington și este onorată de rolul său de Primă Doamnă a SUA. Ea are intenția de a-și utiliza titlul și rolul său pentru a-i ajuta pe copii, nu pentru a vinde cărți. Nu există, în mod clar, niciun fundament pentru această declarație din partea unei foste soții. Nu este, din păcate, decât zgomot, pentru a atrage atenția și a-și servi propriile interese", a explicat Stephanie Grisham. Din partea președintelui nu a venit nicio precizare, acesta fiind plecat luni la o partidă de gol cu senatorul republican Lindsey Graham.

În vârstă de 68 de ani, Ivana Trump, este mama primilor trei copii ai lui Donald Trump: Donald Jr., Ivanka și Eric. Magnatul imobiliarelor are alți doi copii: Tiffany Trump, cu a doua sa soție, actrița Marla Maples, și Barron Trump, cu Melania Trump.