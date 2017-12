Păruială pentru 20 de lei între patru eleve de la Grupul Şcolar I.G. Duca

Violenţa în şcoli nu mai este de multă vreme o noutate. Conflictele din şcoli au devenit manifestări atît de obişnuite în unităţile de învăţămînt încît televiziunile şi-au făcut chiar un obicei de a creşte audienţa cu filmuleţele cu bătăi între adolescenţi sau, şi mai rău, profesori agresaţi de propriii elevi. La doar două luni de la celebrul scandal al \"botezului bobocilor\" de la Colegiul Naţional Pedagogic „C-tin Brătescu”, cînd mai mulţi elevi au fost snopiţi în bătaie şi umiliţi de colegii lor mai mari, un alt incident aduce în discuţie problema siguranţei în şcolile constănţene. În vreme ce profesorii lor se pregăteau pentru declanşarea grevei de avertisment pentru salarii mai bune, mai multe eleve Grupul Şcolar \"I.G. Duca\" au ţinut să se remarce în faţa dascălilor nu prin rezultate excelente la învăţătură, ci printr-o bătaie ca-n filme, la propriu. Bătaia celor patru eleve de 16 ani, prietene în viaţa de zi cu zi, însă duşmance de moarte după ce una dintre ele a fost lăsată fără banii de buzunar, a fost filmată de un coleg cu telefonul mobil. Consilerul de imagine al Grupului Şcolar \"I.G. Duca\" Constanţa, Claudia Dumitrache, susţine că povestea a început pe 20 noiembrie, chiar în pauza dintre prima şi a doua oră de curs. După ce a constatat că din rucsac îi lipseşte suma de 20 de lei, una dintre fete şi-a acuzat prietenele, tot eleve în clasa a X-a, însă la alt un profil, că i-au furat banii. \"Acuzatele\" nu au vrut nici în ruptul capului să-şi recunoască fapta, astfel că spiritele s-au încins, iar fetele au încins o bătaie chiar în clasă, spre deliciul celorlalţi elevi. Copleşită de raportul de forţe de trei la unu, eleva reclamantă s-a ales cu o păruială pe cinste. \"Cele patru fete sînt recunoscute pentru comportamentul lor total inadecvat cu conduita unui elev, motiv pentru care de mai bine de un an fac parte dintr-un program de consiliere psihologică. Deocamdată, îi aşteptăm pe părinţii fetelor la şcoală. Este posibil ca adolescentele să se aleagă cu note scăzute la purtare\", a declarat Claudia Dumitrache, care nu a vrut să facă public numele celor patru fete implicate în incident, pe motiv că sînt minore. Scandalul a ajuns şi la urechile conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, care a cerut directorului instituţiei de învăţămînt să îi sancţioneze pe cei vinovaţi. Conform Regulamentului Şcolar, cazul va fi supus dezbaterii Consiliului Profesoral care va stabili sancţiunile care se impun. Am discutat cu directorul liceului, Veronica Antonescu, despre acest incident şi aşteptăm rezultatele anchetei. Este regretabil că s-a întîmplat într-o instituţie şcolară din judeţul nostru\", a declarat consilierul de imagine al ISJ Constanţa, Ana Maria Burada.