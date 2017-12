Pas cu dreptul pentru voleibalistele constănţene

Prima etapă a Diviziei A1 la volei feminin a adus şi primul succes pentru CS Volei 2004 Tomis Constanţa, care s-a impus, sîmbătă, în deplasare, cu 3-1, în faţa formaţiei locale Dacia Mioveni. Cu un lot în care nu se mai regăsesc decît cinci jucătoare faţă de sezonul trecut, antrenorul Aleksandar Boskovic a trimis în teren următoarea formulă de start: Simanic, Livingston, Cîrstoiu, Ciobanu, Radostina-Chiţigoi, Mahon şi Pristavu - libero, pe parcursul jocului mai fiind folosite Necula şi Bobi. Echipa de la malul mării nu a început foarte bine prima întîlnire a sezonului 2008-2009 şi a cedat primul set gazdelor, 20-25. Înspirat, Boskovic a schimbat aşezarea în teren a jucătoarelor, iar acest lucru a dat roade, Tomisul arătînd diferenţa de valoare între cele două echipe în următoarele parţiale, cîştigate la mare diferenţă: 25-16, 25-17 şi 25-12! „Nu am început foarte bine întîlnirea cu Dacia Mioveni şi am pierdut primul set. Am efectuat unele schimbări pe posturi, iar jocul echipei a funcţionat foarte bine în următoarele seturi. Sînt mulţumit în mare de jocul echipei, însă nu pot spune că am avut parte de un debut foarte greu, pentru că Dacia nu este un adversar foarte dificil”, a declarat Boskovic. Celelalte rezultate ale primei etape: CSM Lugoj - CSU Metal Galaţi 0-3; CSU Tg. Mureş - Rapid Bucureşti 3-0; Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti 3-0; CSM Sibiu - Unic Piatra Neamţ 1-3; Penicilina Iaşi - SCMU Craiova 3-0.