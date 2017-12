Pas fals pentru Săgeata

Obligată să învingă pentru a rămâne în cursa pentru titlul onorific de campioană de toamnă a Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari a dat greş şi a cedat sâmbătă în fieful codaşei FCM Bacău, scor 1-2, în etapa a 14-a. Formaţia de pe litoral a început bine jocul şi a deschis scorul după doar un sfert de oră, prin Zaharia, al cărui şut de la marginea careului l-a surprins pe portarul Stamatin. În avantaj pe tabela de marcaj, năvodărenii au controlat cu autoritate prima repriză, dar Chiţu şi Vezan au irosit şansa de a mări diferenţa. În schimb, în primul minut după pauză, gazdele au restabilit egalitatea, Lozneanu trimiţând în plasă din careul mic în urma unei lovituri de colţ. Mai mult, cu un sfert de oră înainte de final, băcăuanii au dat lovitura de graţie cu ajutorul defensivei oaspeţilor. Astfel, mingea respinsă de Gordin la şutul lui Curileac l-a lovit în cap pe Goşa şi s-a scurs în poartă. Finalul nu a mai adus nimic nou pe tabela de marcaj, Săgeata înregistrând primul eşec pe teren străin după patru victorii consecutive.

„Este consecinţa tuturor problemelor cu care ne confruntăm şi mă aşteptam să se întâmple la un moment dat şi acest lucru. Adversarii au fost tot timpul cu o fracţiune de secundă înaintea noastră, în special în repriza secundă. Dacă am fi reuşit să mărim diferenţa sau nu am fi primit gol atât de rapid după pauză, soarta partidei ar fi fost alta. Am avut şi un pic de ghionion la golurile primite. Nu mai putem încheia turul pe primul loc, însă am pierdut doar o bătălie, iar războiul este lung”, a spus antrenorul principal al Săgeţii, Constantin Gache. Au evoluat pentru Săgeata: Gordin - Goşa, Mişelăricu (53 Petean), Fl. Popa, Toşca - N. Creţu, A. Vaştag, V. Apostol - Vezan (68 Ochiroşii) - D. Zaharia, S. Chiţu (79 E. Nanu).