Pas uriaş către calificarea în grupele Ligii Campionilor

Faptul că formaţia campioană a Italiei, Pallamano Conversano, reprezenta o mare necunoscută, invita la precauţie, mobilizare şi concentrare din partea elevilor antrenorului Lucian Râşniţă. Iar handbaliştii constănţeni au răspuns prin atitudine şi clasă încrederii tehnicianului şi celor 1500 de suporteri care au umplut Sala Sporturilor. Handbal Club Municipal a dovedit încă odată forţa extraordinară a grupului, reuşind să lase în urmă problemele din pregătire şi să readucă spectacolul şi exuberanţa pe terenul de joc. Campionii României au controlat în permanenţă jocul, mărindu-şi constant avantajul datorită perfecţiunii a trei factori esenţiali: apărarea agresivă şi mobilă, un portar senzaţional (Stănescu) şi contraatacuri eficiente finalizate de Toma, Timofte, Dragicevic. Scorul final a fost 38-24 (la pauză 18-10), golurile Municipalului fiind înscrise de: Toma şi Dragicevic cîte 8g, Timofte 6g, Milinovic şi Smigic cîte 4g, Muraru şi Săulescu cîte 3g, Buricea şi Giotoiu cîte unul. Un debut excelent pentru handbaliştii constănţeni şi o diferenţă (14 goluri) care îi duce aproape sigur către grupa E a Ligii Campionilor, unde aşteaptă deja campioana Germaniei, Kiel, cea a Cehiei, Banik Karvina şi vicecampioana Danemarcei, Svendborg Gudme. Singura umbră a meciului a fost accidentarea din prima repriză a centrului Marius Stavrositu, care ar putea rata returul din Italia, suferind o entorsă.

„Lăsaţi-ne măcar speranţa”, imploră antrenorul Bolea

Într-un procent apropiat de sută, calificarea este acontată... „Am început mai greu, însă italienii au scăpat meciul din mînă, acesta transformîndu-se într-o simplă formalitate. Ne aşteaptă un meci mai greu la ei acasă, vor juca mai dezinvolt, pentru că nu au ce pierde, dar calificarea nu avem cum să o pierdem”, declară categoric George Buricea. La fel şi sîbul Dusko Milinovic: „O apărare incredibil de bună şi un portar Stănescu care a scos tot, aşa am văzut eu. Avem şanse în grupe, dar trebuie să jucăm ca acum şi să beneficiem mereu de acest public fabulos în spate”. Colegii lor... ceva mai rezervaţi: „Meci bun, de fapt a ieşit mai bine decît mă aşteptam. Nu ne-am calificat încă, mai este un meci, dar vrem să-l cîştigăm şi pe acela”, spune Laurenţiu Toma, nu departe de opinia portarului Ionuţ Stănescu: „Probleme au fost, dar am reuşit să trecem peste ele şi să obţinem o victorie meritată şi confortabilă. Am făcut un pas mare către grupe”. „Rezultatul mă mulţumeşte, însă jocul mai are de suportat corecţii. Plusurile sînt atitudinea şi maturitatea jucătorilor, minusuri lipsa de concentrare în unele momente. Constanţa a jucat la 60% din potenţialul valoric al echipei, nu al individualităţilor din lot”, a conchis tehnicianul Lucian Râşniţă. Adversarii s-au resemnat şi se hrănesc cu iluzii: „Omule... speranţa moare ultima... lăsaţi-ne măcar atît! Serios, e cam gata. Dificil de întors. La 7-8 goluri era de discutat, la 14...”, a declarat la conferinţa de presă antrenorul-spaniol cu nume de formula unu, Fernando Alonso Bolea. „Calificarea nu este jucată, dar avem o grămadă de recuperat. Acest public a meritat însă victoria, mi-ar plăcea Constanţa ca o a doua casă a mea”, a spus jucătorul „first class” din lotul italienilor, danezul Michael Hoffman. Cît despre diferenţa de valoare dintre cele două echipe... „a fost de exact 14 goluri”, a recunoscut căpitanul Giorgio Fantasia. Iar site-ul oficial al italienilor a titrat sec: „Un meci cu sens unic”.

Returul dintre HCM Constanţa şi Pallamano Conversano este programat în Palatul Sporturilor „Sangiacomo” sîmbătă, la ora 21.00.

Denis Ali s-a căsătorit

La aceeaşi oră la care coechipierii săi jucau în Sala Sporturilor, Denis Ali susţinea un alt ”meci” la fel de important: căsătoria cu aleasa inimii sale, Ghiuldin. Victoria la scor obţinută de campionii României a fost cadoul perfect pentru proaspătul mire. ” Mă bucur că au jucat atît de bine, este un pas decisiv spre calificare. Un cadou de nuntă mai frumos nici nu-mi puteau face”, spune Denis. Cum numele soţiei sale înseamnă, în traducere, ”o mie de trandafiri”, Denis este conştient că îl aşteaptă o misiune dificilă: ”Va trebui să închiriez un camion pentru a-i oferi o mie de trandafiri! Mă voi strădui”. După căsătoria oficiată de primarul Municipiului Constanţa, Radu Mazăre, Denis şi Ghiuldin au petrecut împreună cu invitaţii lor la restaurantul Terasa Colonadelor, atmosfera fiind întreţinută de nume celebre ale muzicii autohtone, precum 3 Sud-Est, Delia sau Blondy. Handbaliştii au primit un tort surpriză, cu imaginea echipei, din partea socrului mare, Nurhan Ali, directorul executiv al clubului constănţean şi au cîntat, alături de invitaţi, “Campionii, campionii!” Într-adevăr, urmează Liga Campionilor!