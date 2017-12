Pas uriaş spre „Peninsula turistică”

DEBLOCAREA PROIECTELOR Uniunea Europeană ne spune de câteva luni că suntem repetenţi la accesarea fondurilor europene. Şi are dreptate, dacă ne uităm la datele statistice. Din nefericire, în spatele acestui eşec nu sunt decât portocaliii care în ultimii ani au condus România. În toată perioada în care au guvernat, pedeliştii nu au făcut decât să blocheze orice proiect cu finanţare europeană, dar preocuparea cea mai mare a fost să fure cât pot atât din bugetul naţional cât şi din banii europeni. Constanţa este unul din oraşele asupra căruia a picat blestemul portocaliu. Până acum şase luni, orice proiect pe care scria Constanţa era declarat „dăunător” şi aruncat prin sertarele ministeriale. Aşa s-a ajuns în 2012 ca oraşul Constanţa să aibă depuse proiecte de zeci de milioane de euro, dar niciunul aprobat. Şi asta pentru că PDL, de la maimuţă la Elena Udrea, nu a vrut în ruptul capului să le semneze. Guvernul s-a schimbat, românii au început să simtă că nu mai sunt umiliţi, şi Constanţa a primit semnăturile necesare pentru demararea proiectelor. „Eu, personal, sunt foarte bucuros şi toţi constănţenii trebuie să facă o cruce mare, că nu mai este madam Udrea la minister, pentru că aceste programe erau depuse de noi de un an şi jumătate şi erau blocate de madam Udrea. După ce cucoana a plecat, s-au deblocat lucrurile. Acum, când avem guvernul nostru de şase luni, s-au deblocat lucrurile şi am avut timp să facem şi licitaţiile fără contestaţii, fără scandaluri. Astăzi (n.r. - vineri) dăm startul lucrărilor pentru marea reabilitare a Zonei Peninsulare, şi începem cu reabilitarea falezei. S-a întârziat atât de mult pentru că reabilitarea aceasta necesită foarte mulţi bani, pe care Primăria nu-i avea. Trebuia să facem locuinţe pentru constănţenii săraci, trebuia să facem locuinţe pentru tineri, trebuia să refacem asfaltul. Dacă am fi dat bani din bugetul local acum patru-cinci ani pentru Peninsulă, nu am fi putut accesa acum fonduri europene pentru nişte lucrări care erau deja făcute”, a declarat primarul Radu Mazăre.

O NOUĂ FAŢĂ PENTRU FALEZA CAZINOU Primul dintre proiectele menite să redimensioneze din punct de vedere turistic zona peninsulară se referă la reabilitarea falezei Cazinoului din Constanţa - ale cărei lucrări au fost lansate ieri şi se vor încheia în doi ani. Ce vor găsi constănţenii şi turiştii la finalizarea acestui proiect? În primul rând, promenada va avea o cu totul altă faţă după ce va fi refăcută, iar pavimentul actual, înlocuit cu unul din granit. Până acolo, constructorul va trebui să se ocupe foarte serios de ceea ce înseamnă structura de rezistenţă a falezei, care are nevoie de consolidare. Aşa cum spunea chiar constructorul (ABC Val S.R.L. - n.r.), lucrările de reabilitare vor fi efectuate în etape care presupun închiderea temporară a unor porţiuni ale falezei. Cum în partea de structură problema este lămurită, trecem la partea exterioară. Aici, întreg pavimentul, adică atât aleea de promenadă cât şi celelalte alei care vor face legătura dintre faleză şi zona peninsulară, va fi refăcut cu piatră naturală. Farul Genovez va fi încadrat de aceste alei care vor face legătura între acest obiectiv şi statuia lui Mihai Eminescu. Toate căile de acces spre faleză vor fi refăcute. În ceea ce priveşte mobilierul urban, acesta va fi înlocuit. Băncile, stâlpii de iluminat, pavilioanele, chioşcurile vor fi piese unicat în stil Art Nouveau. Pe toată lungimea falezei vor fi montate camere de supraveghere, iar la cele două intrări, în zona Amiralităţii şi în zona Vraja Mării, vor fi montate două cabine pentru agenţii de pază care vor patrula permanent pe faleză. În ceea ce priveşte zona verde, aceasta va fi complet refăcută. Proiectul are o valoare de 4 milioane de euro, şi ar trebui finalizat în toamna anului 2014, însă, potrivit declaraţiilor constructorului, reabilitarea falezei va fi gata cu şase luni mai devreme.

PREGĂTIREA CAZINOULUI Primarul a readus în discuţie şi problema Cazinoului din Constanţa, care în scurt timp va reveni în administrarea Consiliului Local Constanţa, având în vedere că Guvernul nu a început reabilitarea clădirii de patrimoniu într-un an, aşa cum era prevăzut în Hotărârea de Consiliu adoptată în momentul în care a fost transferat la Ministerul Dezvoltării. „Cazinoul va reveni Constanţei. Am alocat sumele necesare pentru a face o minimă conservare. O să demarăm procedura de vânzare prin licitaţie internaţională a Cazinoului. Aici sunt două aspecte majore. În primul rând, toate investiţiile pe care noi le facem în zona peninsulară vor creşte valoarea acestui obiectiv atât ca valoare de vânzare cât şi ulterior ca dorinţă de investiţie. În al doilea rând, sunt în studiu, aşa cum v-am mai precizat, de a face o zonă fiscală specială pentru cazinouri în zona Constanţa, Mamaia şi Sulina. Am avut această discuţie cu premierul, care mi-a lăsat libertatea să studiez această zonă fiscală specială pentru cazinouri, cu o singură menţiune, să nu intru în contradicţie cu reglementările europene. Asta înseamnă că dacă în ţară sunt taxe de 100 de lei pentru cazinouri, aici probabil vor fi de 5 lei sau de 10 lei. Sunt două mari pieţe pe care vrem să le accesăm: Rusia şi Turcia. Acum vreo două zile am avut o delegaţie de americani, care a venit să-şi exprime intenţia de a cumpăra Cazinoul. Asta ar însemna că acest obiectiv valoros al nostru, al Constanţei, nu numai că în momentul vânzării va aduce nişte bani la buget local, dar va şi funcţiona ca un Cazino”, a explicat Mazăre.