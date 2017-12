Pasager de lux în Portul Constanţa

Pasagerul „Crystal Serenity”, sub pavilion Bahamas, considerat una dintre navele de lux care efectuează croaziere, a acostat, ieri, dis-de-dimineaţă, în Dana de pasageri a Portului Constanţa, după un an de pauză. Nava este deţinută de linia de croazieră „Crystal Cruises” şi a adus la Constanţa în jur de 1.000 de turişti străini din întrega lume. Crystal Serenity a fost construită în 2003 şi împreună cu nava-soră, Crystal Symphony, oferă călătorii în jurul lumii. Încă de la lansarea ei, conform cunoscutei reviste de turism Conde Nast Traveler, pasagerul a fost constant votat ca fiind una dintre cele mai bune nave de croazieră din lume. Nava cântăreşte 68.000 tone, are o lungime de 237 de metri, capacitate de pasageri de 1.080 şi un număr de membri ai echipajului de 655, dintre care 10 sunt români. Printre facilităţi se numără restaurante, baruri, discoteci/cluburi, teatru, cinema, casino, piscină în aer liber, jacuzzi, centru Spa, Internet cafe şi aer condiţionat.