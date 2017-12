Pasager de patru stele în Portul Constanţa

Nava de lux „Astor“, sub pavilion Bahamas, soseşte, astăzi, în terminalul de pasageri din Portul Constanta avînd la bord peste patru sute turişti. Potrivit directorului companiei „Navlomar“, Virgil Drăgan, turiştii care ajung azi în Constanţa sînt de diferite naţionalităţi, însă cei mai mulţi sînt din statele europene. „Nava de croazieră „Astor“ este cotată cu patru stele, are 155,8 metri lungime, 40 metri înălţime şi 11 punţi. Echipajul vasului este format din 289 membrii, printre care sînt şi doi români“, a declarat Virgil Drăgan. Acesta a adăugat că „Astor“ are la bord opt restaurante, săli de teatru, piscine restaurante şi casinouri. Pasagerul vine de la Odessa şi va pleca din Portul Constanţa sîmbătă seară, cu destinaţia Istanbul.