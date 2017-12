Pasagerul cu numărul 10.000.000 din 2016 a fost premiat la terminalul Sosiri de la Otopeni

Reprezentanții Aeroportului Internațional Henri Coandă București-Otopeni l-au întâmpinat vineri, la terminalul Sosiri, pe pasagerul cu numărul 10.000.000 din 2016. El a primit o diplomă și un cadou - harta 3D a globului pământesc.

Calculele arată că, în 2016, Aeroportul Otopeni a gestionat un trafic de 28.985 de pasageri pe zi (10.000.000 până în prezent), ceea ce înseamnă 1.200 de călători pe oră, adică aproximativ 20 pe minut.

Sorin Preda, pasagerul 10.000.000 din 2016, a spus: „Călătoresc destul de frecvent. Anul aceta cred că am avut aproape 170 de zboruri și chiar sunt un pic surprins că am reușit să bifez cifra de zece milioane. Știu că, față de alte aeroporturi din Europa, Otopeniul stă foarte bine. Mi se pare un aeroport care are un nivel foarte ridicat de servicii și când spun asta mă refer la ce e important pentru un pasager: siguranță, curățenie, servicii de transfer, servicii de îmbarcare. Se detașează față de celelalte aeroporturi din țară și cred că investițiile făcute aici se simt”.

Pasagerul a mai afirmat că este un client fidel al Tarom și că ar trebui extinsă partea de parking din aeroport. „Eu folosesc și parcarea de long term și pot să spun că sunt zile în care nu găsești locuri de parcare”.

Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, a declarat că se lucrează în acest moment la modernizarea și la extinderea parcărilor.

„Observațiile pe care le-a făcut pasagerul 10.000.000, și care sunt îndreptățite, le știam și se lucrează pentru remedierea acestor mici neajunsuri. Traficul este în creștere. Anul acesta a fost chiar peste așteptări, pe primele zece luni avem o creștere de aproximativ 18%, pe octombrie avem o creștere de 21,7% față de octombrie anul trecut. Asta ne-a dus în fiecare lună și în fiecare trimestru în Top 5 al aeroporturilor europene cu o creștere pe tronsonul 5-10 milioane de pasageri”, a spus Valentin Iordache.

„Marele proiect de extindere - mă refer la programul strategic de dezvoltare - este în curs și se lucrează asupra lui. În ceea ce privește alte lucrări de extindere, și aici au fost, și anul acesta au fost efectuate lucrări de extindere a zonelor de control de securitate, de extindere a zonei de control de pașapoarte, atât pe sosiri, cât și pe plecări. S-au deschis fluxuri noi și la pașapoarte, și la control de securitate, vom extinde și platforma de parcare a aeronavelor, pentru că și aici a început să fie aglomerat”, a încheiat oficialul.