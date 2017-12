Pasajul de la Carrefour, o investiţie privată de cinci milioane de euro

SISTEMATIZARE În primăvara anului 2011, reprezentanţii Centrului Comercial Tom şi cei ai Metropolis Investiţii Imobiliare, în parteneriat cu Primăria Constanţa, demarau lucrările pentru noua cale de acces spre Carrefour Constanţa. Lucrările prevedeau crearea unui pasaj subteran pe sub drumul naţional 2A, ce leagă Constanţa de Ovidiu. La numai un an de la începerea lucrărilor, pasajul subteran a fost finalizat. Primarul Radu Mazăre, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, consilierii locali şi reprezentanţii investitorilor au participat, ieri, la inaugurarea pasajului subteran. „S-a proiectat această soluţie care prevede trei sensuri giratorii, o subtraversare, devierea tuturor reţelelor, o investiţie care depăşeşte 5 milioane de euro, în care includem şi exproprierea făcută de Primăria Constanţa. Prin finalizarea lucrărilor s-a creat un bulevard paralel cu Aurel Vlaicu, cu patru benzi, precum şi toată această sistematizare care a ajuns să deservească şi noile investiţii din zonă. De asemenea, tot în această zonă sunt în lucru şi alte investiţii. Viziunea urbanistică a Primăriei Constanţa a fost să creăm un complex concurent cu cel din Băneasa, unde lumea vine şi găseşte tot ce are nevoie. Acum doi ani aici era un câmp, acum lucrează 2.000 de constănţeni. De asemenea, avem o proiecţie pentru viitor, să legăm DN2A cu bulevardul Aurel Vlaicu, astfel încât şi accesul dinspre şi înspre centrul Maritimo să fie facil”, a declarat viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău.

INVESTIŢII DE MILIOANE DE EURO La inaugurare a fost prezent şi directorul pentru Europa de Sud-Est al CEGIS - subcontractor al celor de la Metropolis, Jibril Semour. „În 2006 am venit la Constanţa şi am făcut o investiţie de 60 de milioane de euro, creând 1.000 de locuri de muncă. Din respect pentru clienţii noştri şi pentru Primăria Constanţa am decis să facem această investiţie de anvergură, care să permită mult mai uşor accesul în Centrul Comercial Tom. S-au creat alte 600 locuri de muncă prin deschiderea Selgros şi Dedeman, noi având în vedere dezvoltarea în continuare a zonei. În urma investiţiilor care se vor realiza, această zonă va deveni a doua ca mărime din România. Vrem să mulţumim Primăriei Constanţa pentru ajutorul acordat”, a declarat Jibril Semour. Primarul Radu Mazăre a declarat că ceea ce era odată un câmp s-a transformat acum într-o zonă comercială foarte dezvoltată. „Acum câţiva ani, o temă preferată a celor care mă tot atacau sau mă mâncau... era că eu nu susţin investiţiile în Constanţa. Dacă mă uit acum mai atent, cu ce s-a dezvoltat în sud şi în partea de nord, constat că totul era vorbărie goală. Ceea ce inaugurăm astăzi este o investiţie făcută pe banii privaţilor, fără niciun leu de la Primărie. Este extrem de important în aceste timpuri grele. Iniţial s-a creat disconfort, problema fiind acum rezolvată, iar drumul naţional fiind redat circulaţiei. Vreau să le mulţumesc investitorilor pentru ceea ce au realizat. În câmpul care era aici s-au investit până acum 100 de milioane de euro, lucru ce a generat mii locuri de muncă”, a declarat primarul Radu Mazăre.