La propunerea mai multor organizaţii de tineret, pasajul de la Gară va fi transformat în galerie de artă.

Este vorba despre proiectul “Underground Art Flipping”, proiect care se va derula în regim de parteneriat între Primăria municipiului Constanța, Confort Urban și ONG Asociația CreativePlus.

În momentul de față se află în fază de pregătire Protocolul de colaborare și parteneriat între Primăria municipiului Constanța, SC Confort Urban SRL și Asociația CreativePlus ONG, potrivit căruia părțile se angajează să se susțină reciproc în vederea desfășurării proiectului “Underground Art Flipping - pasajul de la Gară”, proiect care are ca scop principal transformarea pasajului pietonal subteran din zona Gării într-un spațiu de activități educativ culturale pentru tineri.

Proiectul include, prioritar, pictarea pasajului pe baza unor concursuri de creație destinat mediilor artistice locale, realizarea unor decorațiuni de artă murală cu includerea unor mesaje de educație pentru dezvoltare durabilă, pregătirea spațiului pentru găzduirea unor evenimente culturale menite a încuraja educația durabilă (evenimente de celebrare a Zilei Voluntarului, Zilei Anti-Bullying etc.), pregătirea spațiului pentru desfășurarea unor concerte stradale integrate sub conceptul “Underground Music for Young Artists”, expoziții fotografice, galerii de artă în aer liber etc.

Potrivit proiectului Protocolului, Primăria municipiului Constanța se obligă să asigure refacerea iluminatului public din pasaj, să asigure racordul la sursa de curent în locație, să igienizeze locația înainte de predarea acesteia și să organizeze, respectiv să faciliteze organizarea de evenimente educativ-culturale în locația nou creată pentru tineri.

Principalele obligații ale Asociației CreativePlus privesc transformarea pasajului pietonal subteran din zona Gării într-un spațiu de activități educativ-culturale pentru tineri, organizarea concursurilor pentru selectarea artiștilor care vor picta întregul pasaj, desfășurarea unei campanii publice ”Strângerea de gânduri bune” pentru colectarea mesajelor de educație pentru dezvoltare durabilă, pregătirea spațiului pentru organizarea principalelor activități din pasaj (artă murală: scrierea de mesaje de educație pentru dezvoltare durabilă, desene pentru poze cuhastag-uri care vor devenicontent pillarsînsocial media; evenimente tipbusking/ concerte stradale, artă vizuală - galerie de artă/expoziție și piese de teatru etc.).

Principalele obiective ale proiectului vizează creșterea siguranței și atractivității zonei din jurul pasajului Gării, în special pentru tineri și lărgirea funcționalității pasajului pentru a fi folosit în activități de educație non formală pentru tineri, pregătirea spațiului pentru desfășurarea unui număr de activități educative pe trei teme-cadru (antibullying, fără ură, educație pentru dezvoltare durabilă prin artă), precum și implicarea unui număr cât mai mare de tineri în viața comunitară care doresc să se exprime prin artă (muzică, arte vizuale, crearea și propagarea de mesaje pozitive).

Finanțarea acestui proiect este asigurată de Comisia Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate, iar implementarea va fi facută de un grup de tineri, voluntari ai Asociației CreativePlus ONG, care se va ocupa de realizarea părții artistice a proiectului. Coordonatorul și inițiatorul proiectului este Daria Popa, Asociația CreativePlus.