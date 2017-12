Pasajul pietonal de pe strada Ștefan cel Mare, „în haine noi“. Vezi cum arată!

18:20:22 / 21 August 2016

Oamenii, v-au votat ! Cum raspundeti domnilor edili, cu nepasare !

Sa se faca curatenie in CONSTANTA, ca ne-au invadat : gunoaiele, mizeria, balaraiele, drumurile neasfaltate, jafurile si vechiturile de microbuze ( domnule D. Fagadau, ati circu lat cu microbuzul, ca sa va dati seama cat de chinuiti sunt oamenii, si ca pretul unui bilet, nu merita calatoria cu astfel de mijloace de transport in comun, unde sunt minibus si autobuzele moderne pentru orasul nostru " european ", la care faceati referire in campania electorala, dar proiectul si construirea pietelor : GRIVITA si BALADA, ca nu se intrevede nimic, parcul din jurul primariei parca-i un loc viran, ca alte locuri virane din Constanta, plin / pline de ierburi uscate, parca-s locuri parasite / uitate de lume ?! ) , functionarii din primaria Constantza , ne cer acte peste acte. pentru avize, pentru a pune piedica-n calea rezolvarii diferitelor probleme, exemplu : iluminatului si incalzirii cladirilor cu gaze...... ! Orasul de la mare, are un primar, pe DECEBAL FAGADAU, primar si consiliul local, care au obosit de la atata campanie electorala, dar cand i-au salariul, nu obosesc ?! Orasul nostru, zace intr-o mizerie de nedescris si speram sa nu gresim, edilii nostri se infrupta din gloria rusitei-n alegerile din 5 iunie 2016, si dorm pe glorie, " glorie " care are sa dureze pana-n 5 iunie 2020 ! Returnează