Pasajul pietonal de pe strada Ștefan cel Mare își schimbă fața

07:28:22 / 17 Mai 2016

PROPUNERE

Toate arterele principale sa fie monitorizate cu camere de luat vederi asa cum au facut chiar unele primarii de comune si au avut o scadere sau chiar eliminarea vandalismului. De asemeni propun amenzi pentru cei care nu respecta regulile de curatenie PE INTREG TERITORIU.(S-ar aduna f.multi bani la bugetul local).Spartul semintelor in parcuri a devenit SPORT NATIONAL ,cei care asigura paza parcurilor sa stopeze acest lucru. In cartierul Poarta 6 mai exact Str.Arcasului ,in jurul ultimelor blocuri este necesar urgent sa se faca asfaltarea aleilor si a trotuarelor de-a lungul soselei pe care circula autobuzul 2-43