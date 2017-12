Pasajul rutier Carrefour va fi inaugurat anul acesta

Luna trecută au fost demarate lucrările pentru noua cale de acces spre Carrefour Constanţa. Lucrările prevăd crearea unui pasaj subteran pe sub drumul naţional 2A, ce leagă oraşul Constanta de Ovidiu. În urma finalizării acestui proiect, traficul de pe drumul naţional 2A va fi fluidizat şi, în acelasi timp, va asigura un acces mult mai facil clienţilor centrului comercial, evitând timpul pierdut la semaforul existent în prezent. Potrivit constructorilor, lucrările se vor întinde pe o durată de cel mult opt luni. Investiţia privată se ridică la o valoare de 4,6 milioane de euro şi este realizată în colaborare cu Primăria Constanţa. Municipalitatea a oferit tot spijinul pentru realizarea acestei importante investiţii. La sfârşitul anului 2010, consilierii locali obţineau de la investitorul privat banii necesari pentru achiziţionarea terenurilor din jurul centrului comercial. “Este îmbucurător faptul că am reuşit atragerea a 600.000 de lei pentru a acorda despăgubiri persoanelor care au terenuri în zona Carrefour, pentru realizarea sistemului de subtraversare a drumului naţional. Important este că nu facem nimic pe banii comunităţii. Toată investiţia se face pe banii celor de la Carrefour”, declara, atunci, primarul Radu Mazăre. Până să se ajungă la această soluţie, reprezentanţii administraţiei locale au avut numeroase discuţii cu cei de la Carrefour pentru găsirea unei metode de rezolvare a problemelor de trafic. Iniţial, s-a vorbit despre înfiinţarea unui sens giratoriu, însă după mai multe studii şi analize de trafic s-a ajuns la concluzia că un sens giratoriu nu poate rezolva întreaga problemă. Din noiembrie 2010 şi până în aprilie, când au fost demarate lucrările, municipalitatea a achiziţionat terenurile necesare investiţiei şi a dat toate avizele necesare pentru ca lucrările să poată începe. Potrivit proiectului, pasajul subteran, împreună cu cele patu benzi în plus, va reprezenta un segment important din infrastructura municipală şi va fi conectat cu viitoarea centură a oraşului. Lucrările nu vor afecta în niciun fel traficul de pe drumul naţional 2A şi nici accesul în centrul comercial.