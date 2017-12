Pasajul subteran Piața Sudului din Capitală va fi finalizat în primăvară

Pasajul subteran Piața Sudului ar urma să fie finalizat peste cinci-șase luni, a precizat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

"Dacă toate lucrurile se vor desfășura conform celor discutate până acum, în primăvara anului viitor lucrarea va fi finalizată, deci nu mai mult de cinci-șase luni. Într-adevăr, eu am preluat acest obiectiv cu anumite întârzieri. Sunt primar general de doar patru luni și am încercat să recuperăm cât mai mult posibil din aceste pierderi. Ne-am întâlnit de mai multe ori atât cu consultanți, cât și cu constructorii, Astaldi și Euroconstruct. Avem în acest moment câteva întârzieri legate de faptul că lucrările de deviere a utilităților nu au fost prevăzute în contractul inițial, ceea ce a fost din punctul meu de vedere un mare minus și care nu se va mai repeta, cel puțin în această administrație", a precizat edilul general, care a vizitat șantierul pasajului subteran.

Ea a adăugat că acest obiectiv beneficiază de o finanțare de aproximativ 19 milioane de lei din fonduri europene, la care se adaugă o sumă similară din bugetul local. A atras de asemenea atenția asupra faptului că procentele diferite care au fost vehiculate în ce privește stadiul execuției lucrărilor au fost determinate de faptul că uneori s-a vorbit de stadiul fizic al lucrării, iar alteori a fost avută în vedere și devierea utilităților.

"Este o diferență între stadiul fizic al unei lucrări și stadiul incluzând rețelele adiacente, și anume lucrările care presupun monitorizarea utilităților și traseele utilităților. Din acest punct de vedere, poate că de multe ori, în mod public, s-a vorbit despre două procente, pentru că unul era stadiul fizic al lucrării efective și unul includea și devierea de utilități", a spus ea.

Primarul a fost însoțit și de Gianni Pittella, președintele Grupului Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, care a subliniat că acest proiect va contribui la fluidizarea traficului și va crește calitatea vieții bucureștenilor, dar și a turiștilor. El a promis că va fi prezent în primăvară în București, cu ocazia inaugurării pasajului.

"Este un proiect finanțat cu fonduri europene. Aceste date concrete demonstrează că Europa nu este o mamă vitregă, așa cum o numesc unii. Este benefică, este fundamentală pentru dezvoltarea unor națiuni cum este și cea română. Noi ne-am angajat să susținem politica europeană de coeziune, deci și acordarea de fonduri europene către România. Suntem mândri că această politică este coordonată la nivel european de către o româncă, colega noastră Corina Crețu", a spus el.

Directorul asocierii Astaldi-Euroconstruct, Grigorie Verenciuc, a admis că au fost inițiate proceduri de plângere prealabilă împotriva Primăriei, căreia i se reproșează faptul că nu a achitat plăți parțiale în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei pentru lucrările în curs.

"Suntem în niște proceduri de plângere prealabilă, conform legii, care ne permite acest lucru, și dacă nu ajungem la o înțelegere amiabilă — care este normală într-un astfel de contract — e posibil — dar noi nu am vrea să ajungem și la o astfel de soluție, în justiție. (...) Am început să facem plângeri prealabile. (...) Sunt bani din contract, bani din prețurile contractului. Nu are rost să vă dau mai multe detalii — nu se face o plată totală, se face doar o plată parțială în momentul acesta", a mai spus el.

Verenciuc a oferit asigurări că lucrarea va fi încheiată, estimând că termenul ar putea fi martie-aprilie, menționând însă că trebuie luate niște decizii, împreună cu beneficiarul, legate de finisaje și utilități.