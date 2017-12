Paşaport irlandez falsificat de surse diplomatice

Unul dintre suspecţii arestaţi în SUA pentru presupuse activităţi de spionaj în favoarea Rusiei deţinea un paşaport irlandez, pe numele unui pompier din Irlanda. Pompierul Eunan Gerard Doherty, din Ballyloskey, orăşel din districtul Carndonagh, din Irlanda, încă nu a fost înştiinţat oficial dacă este vorba de paşaportul său sau de o copie folosită de Richard Murphy, arestat în New Jersey săptămâna trecută, împreună cu soţia, pentru spionaj în favoarea Rusiei. Eunan Gerard Doherty a refuzat să comenteze informaţiile apărute în presă, dar a confirmat că, la un moment dat, a mers în vacanţă în Rusia. “Nu fac niciun comentariu. Aştept să am o întâlnire cu poliţia. Am numeroase întrebări la care aştept răspunsuri”, a declarat acesta.

Se pare că pompierul irlandez a călătorit la Moscova în 2005, iar paşaportul său fusese trimis la ambasada rusă din Dublin pentru a i se acorda viza de călătorie. Presupusul spion arestat în SUA obţinuse un paşaport irlandez pe numele lui Eunan Gerard Doherty la Roma, anul acesta, document cu care călătorise în Rusia. Richard Murphy s-a născut în Philadelphia şi locuieşte în New Jersey. Zece persoane au fost arestate în SUA pentru presupuse activităţi de spionaj în favoarea Rusiei.