Pasarela „iaht“, pregătită pentru „navigat“

06:49:29 / 23 Aprilie 2014

Sa treci strada cu liftul?!?

Complicat lucru si trecutul strazii in Mamaia. Daca ai copil mic in carucior se considera persoana cu handicap? Mare stres sa iesi la o plimbare vara pe acolo. Din furnicarul ala de oameni sa-i vezi buluc pe scarile alea inguste. Se va merge in cadenta ca la armata.