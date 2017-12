Pasarelă pietonală pentru localnicii din Săcele

În centrul localității constănțeane Săcele există un pod, cu două benzi de circulație, pe care autoturismele trec în mare viteză, iar pietonii, în lipsa trotuarului, circulă pe carosabil. Autoritățile locale au declarat că acest drum, care leagă cartierul situat la intrarea în comună, unde se află aproximativ 250 de gospodării, este tranzitat zilnic de sute de pietoni de toate vârstele. Este un drum periculos, ținând cont de faptul că este în curbă, iar mașinile care vin dinspre comuna vecină Corbu, cu toate că se află în localitate, nu încetinesc, iar pietonii se încumetă să meargă pe carosabil, riscă să fie spulberați de autovehicule.

MĂSURĂ DE SIGURANȚĂ Acest tronson este situat la 25 de metri distanță de Primărie. Practic, la câțiva metri de sediul autorității locale pot avea loc, în orice moment, adevărate tragedii. Primarul Ion Oprea a afirmat că este conștient de acest fapt și că va lua măsuri pentru a-și proteja localnicii, în acest moment lucrând la un proiect pentru construirea unei pasarele pietonale. „Tronsonul despre care vorbiți este lung de aproximativ 140 de metri. Un om normal, în floarea vârstei, îl parcurge în aproximativ două minute, dar în acel interval de timp poate avea loc o adevărată tragedie. Cu toate că la intrarea în comună este un indicator pentru încetinirea vitezei, șoferii nu țin cont de el și trec cu viteză pe pod. Este o curbă cu vizibilitate și, de aceea, cei mai mulți calcă accelerația cu poftă. Din fericire, nu au existat oameni loviți pe pod, însă nici nu vrem să se întâmple vreo nenorocire. Pe pod circulă și bătrâni și copii și bicicliști. Nu vrem să-i mai lăsăm să treacă podul pe carosabil, așa că am luat legătura cu un arhitect pentru construirea unei pasarele lângă pod. Proiectul este încă în faza de inițiere, însă din primele calcule reiese că investiția se ridică la aproximativ 400.000 de lei. De anul viitor vom demara lucrările și vom suporta cheltuielile din bugetul local, pentru că nu vrem să mai pierdem timp așteptând bani de la Guvern sau UE. O astfel de procedură ar putea dura ani buni. Noi vrem ca până în toamna anului viitor să încheiem lucrările la pasarelă”, a spus edilul.

PĂREREA LOCALNICILOR Localnicii din Săcele au declarat că și-ar fi dorit ca această investiție să fi fost făcută de mai multă vreme, întrucât ani la rând au trecut podul cu emoții. „Parcurg acest drum de cel puțin două ori pe zi, ducându-mi copilul la școală, și întotdeauna am fost cu ochii în patru. Dacă vedeam că vreo mașină vine cu viteză, așteptam să treacă și abia apoi treceam și eu. Mă bucur să aflu că măcar acum Primăria ia măsuri pentru protecția noastră”, a declarat o femeie din Săcele. Primarul, în replică, a declarat că abia anul acesta și-a permis să elaboreze un proiect în acest sens. „De patru ani nu am primit niciun leu din partea Guvernului. Acum am strâns banii, acum ne apucăm de treabă. De multă vreme îmi doream să fac acest pas, dar nu aveam fondurile necesare”, a conchis Ion Oprea.