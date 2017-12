Pasarelele pietonale vor fi date în folosinţă

Chiar dacă s-a anunţat oprirea circulaţiei rutiere timp de trei ore în staţiunea Mamaia pentru scoaterea schelelor care au susţinut partea principală a pasarelei pietonale de la Cazino, traficul a fost restricţionat ieri doar 40 de minute, în jurul orei 11.00. Angajaţii firmei constructoare au reuşit în timp foarte scurt să scoată schelele şi, pentru a da drumul traficului rutier, două macarale de tonaj mare au susţinut tablierul pasarelei. Între timp, la baza structurii, mai mulţi angajaţi au sudat de zor pentru ca pasarela să poată rămâne pe picioarele proprii. „Acum două săptămâni am montat tablierul pe două schele, la înălţimea la care va sta, şi apoi au fost sudate picioarele pasarelei. Totul s-a realizat invers la pasarela „Năvod şi pescăruş“. Ne-am ajutat de macarale pentru ca totul să fie în siguranţă şi pentru noi, dar şi pentru participanţii la trafic“, a declarat directorul Departamentului Structuri Metalice din cadrul SC Polaris M Holding, Constantin Schiller. De astăzi, va începe montarea rampelor de acces, care vor fi sub forma unui melc înspre mare şi sub forma literei U înspre lac. Şi montarea lor se face invers, adică de sus în jos. Apoi urmează montarea sistemului de iluminat şi realizarea retuşurilor finale pentru ca pasarela să poată fi dată în folosinţă. În aceeaşi perioadă vor fi gata şi lucrările la pasarela „Val retro“, din zona hotelului Rex, chiar dacă la ea mai sunt de pus la punct ultimele retuşuri. Mai exact, până la 15 iunie, lucrările la cele două pasarele pietonale vor fi gata, urmând ca ele să fie date în folosinţă.