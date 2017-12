Pasiunea pentru femei l-a costat pe Berlusconi 34 de milioane de euro în 2010

Premierul Italiei a cheltuit 34 de milioane de euro în 2010, pe cadouri oferite tinerelor din anturajul său, informează ziarul ”Corriere della Sera”. Berlusconi, un miliardar în vârstă de 74 de ani, a cheltuit 120.000 de euro doar pe cravate, eşarfe şi alte accesorii, precum şi 65.000 de euro pe bijuterii, conform unui extras de cont difuzat în cadrul anchetei judiciare privind presupusele relaţii cu o prostituată minoră. Premierul a cheltuit 675.000 de euro pentru închirierea unui castel în apropierea staţiunii Portofino şi a plătit 900.000 de euro pentru facturile la gaze şi electricitate ale vilei pe care o deţine în Antigua. În plus, 650.000 de euro au fost cheltuiţi în magazine de antichităţi şi în galerii de artă. Mai multe tinere din anturajul lui Berlusconi au dezvăluit că au primit cadouri din partea acestuia, în cadrul anchetei care a condus la trimiterea în judecată a premierului, pentru relaţii intime cu o prostituată minoră şi trafic de influenţă. Conform ziarului ”Corriere della Sera”, premierul le-a remunerat cu 562.000 de euro pe cele 14 tinere invitate la petrecerile sale din vila Arcore. Una dintre tinere, Angela Sozio, a primit o dată 100.000 de euro, în timpul unei petreceri la vila lui Berlusconi din Sardinia. Pentru a arăta cât de generos este, Berlusconi i-a oferit unei secretare 40.000 de euro, cadou de nuntă. Mama adolescentei Noemi Letizia, la petrecerea căreia a fost Berlusconi, ar fi primit 20.000 de euro. După ce Berlusconi a participat la majoratul tinerei, soţia sa, Veronica Lario, a intentat divorţ. Avocatul lui Berlusconi, Niccolo Ghedini, care este şi deputat PdL, a criticat dezvăluirea acestor cifre, afirmând că este vorba de o ”intruziune în viaţa privată”.

Sute de femei au manifestat, marţi, la Roma, dar şi la Florenţa sau Milano, pentru demnitatea şi drepturile femeilor, cu o lună înainte de audierea în justiţie a premierului Silvio Berlusconi, acuzat că a plătit o minoră pentru a întreţine relaţii sexuale cu el. Această acţiune, destinată să marcheze Ziua Internaţională a Femeii, a avut loc la apelul grupării “Dacă nu acum, atunci când ?”. Gruparea a reunit peste jumătate de milion de manifestanţi la 13 februarie, pentru a denunţa imaginea femeilor italiene, reflectată de cultura “berlusconiană”. ”Vrem să ne exprimăm indignarea pentru ceea ce se întâmplă în clasa politică”, a declarat o manifestantă, în vârstă de 62 de ani, Irene D\'Onofrio. “Aici femeile au relaţii sexuale cu oameni puternici pentru a intra în Parlament. Femeile sunt tratate ca nişte obiecte. Mi-e ruşine că am un prim-ministru ca Berlsuconi”, a spus ea. Sub sloganul ”Italia nu este o ţară pentru femei, vrem să fie”, manifestanţii au cerut creşterea numărului de creşe, un concediu de maternitate îmbunătăţit şi au denunţat diferenţele de salarii între bărbaţi şi femei, precum şi discriminarea femeilor în ceea ce priveşte accesul lor la posturi de conducere. Femeile au ieşit cu sutele în stradă şi la Milano şi Florenţa, unde 800 de manifestanţi au defilat sub umbrele roşii, în spatele unei pancarte mari pe care se putea citi: “Nu suntem aşa cum suntem descrise, nu suntem aşa cum suntem reprezentate”.

Parlamentul italian discută, în prezent, un proiect de lege, pentru a obliga firmele să aibă cel puţin 30% femei în consiliile de administraţie. În 2010, femeile reprezentau doar 5% din numărul membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor italiene cotate la Bursă. În Italia, nivelul natalităţii este de 1,4 copii la fiecare femeie, fiind unul dintre cele mai reduse din Europa. În această ţară, doar o femeie din două (59% în UE) lucrează, chiar dacă femeile au, în medie, studii mai aprofundate decât bărbaţii.