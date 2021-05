Pastele - de la origini pana la cadourile pe care le poti oferi

Pastele este cea mai importanta sarbatoare pentru crestini si etimologic inseamna „trecere”. Data la care sarbatorim acest eveniment nu este fixa, deoarece depinde de luna plina de primavara, in timp ce originea este legata de festivalul din Pesach, in timpul caruia era sarbatorita trecerea poporului lui Israel prin Marea Rosie si eliberarea de sclavia Egiptului. Pastele este cea mai solemna sarbatoare a religiei crestine, care dureaza 40 de zile de la Inviere si pana la sarbatoarea Inaltarii, si continuand inca 10 zile pana la sarbatorirea Rusaliilor.

Ce inseamna cuvantul “paste”?

Provine din greaca: “pascha”, la randul sau din aramaicul “pasah” si inseamna „a trece peste”, deci „trecere”. Pentru crestini este sarbatoarea trecerii de la moarte la viata a lui Isus Hristos.

Care sunt originile acestei sarbatori?

Pastele a fost initial legat de activitatea agricola si a fost sarbatoarea recoltei primelor roade din mediul rural, incepand cu graul. Alte sarbatori, doar pentru a le aminti, a fost sarbatoarea recoltei graului la inceputul lunii iunie si sarbatoarea recoltei strugurilor, in septembrie.

Mai tarziu, Pastele devine sarbatoarea anuala a eliberarii evreilor de sclavie, semnificatie care a fost adaugata celeilalte, ca o amintire a fugii din Egipt si a faptului ca stalpii usilor au fost vopsiti cu sangele mieilor, astfel incat ingerul trimis de Dumnezeu, dupa cum spune Biblia, trecand pe langa acele case, a crutat pe intaiul nascut.

Pentru a sarbatori Pastele, israelitii din timpul lui Isus mergeau la Ierusalim in fiecare an. Si el a mers acolo. Moartea sa a avut loc, de fapt, cu ocazia Pastelui evreiesc. Pentru crestini, el este mielul sacrificat de Paste.

De ce se mananca mielul?

Traditia de a manca miel pentru Paste vine de la Pesach, Pastele evreiesc. De fapt, mielul face parte din originea acestei sarbatori. In special, se face referire la momentul in care Dumnezeu a anuntat poporul lui Israel ca il va elibera de sclavia din Egipt spunand. De asemenea, in trecut a existat o porunca referitoare la Paste care spunea sa faca jertfa mielului in ziua a 14-a a lunii ebraice a lui Nisan si sa consume jertfa Pesah in aceeasi noapte.

Odata cu crestinismul, simbolul mielului sacrificat pentru mantuirea tuturor devine insusi Hristos si jertfa lui are valoare rascumparatoare.

De ce nu este fixa data Pastelui?

Pentru ca este legata de luna plina de primavara. Data Pastelui in lumea crestina a fost un motiv de controversa serioasa intre Biserica rasariteana si cea occidentala. Dupa sinodul de la Niceea s-a stabilit ca Pastele sa se sarbatoreasca in spatamana urmatoare dupa prima luna plina. Diferenta este ca Pastele Catolic este calculat dupa calendarul gregorian, iar data Pastelui Ortodox este calculat dupa calendarul iulian.

