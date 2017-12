Paştele Blajinilor a umplut cimitirele din Constanţa

Forfotă, mulţi oameni care vin şi pleacă, preoţi care cântă la fiecare mormânt, creştini cu lumânări, colivă, flori şi coşuri grele cu alimente. Aceasta a fost atmosfera din Cimitirul Central din Constanţa ieri, încă de dimineaţă, de Paştele Blajinilor. Sărbătoarea de Paştele Blajinilor sau Paştele Morţilor, cum mai este numită, este momentul în care cei vii se bucură de Învierea lui Hristos gândindu-se la promisiunea acestuia de a dărui viaţă veşnică celor drepţi şi îşi amintesc de sufletele celor pe care i-au pierdut. Credincioşii din cimitirele din Constanţa au ignorat ploaia măruntă şi au venit să cinstească persoanele apropiate care au trecut în nefiinţă. “Am venit pentru cei pe care i-am pierdut, părinţii, avem şi un copil care a murit. Venim în fiecare an la cimitir de Paştele Morţilor şi împărţim ouă roşii, cozonac, fructe, dulciuri”, spune Georgeta, o pensionară care a venit împreună cu soţul la cimitir. Vocile preoţilor care oficiau slujbele de pomenire se auzeau la tot pasul. Pentru a scurta timpul de aşteptare lângă morminte, preoţii s-au organizat din timp ca să ajungă repede la toţi credincioşii. „Mergem la fiecare mormânt în parte. Ne oprim la cei ce ne-au chemat, apoi ajung şi la dumneavoastră. Facem slujbe pentru toată lumea, nimeni nu va pleca de la cimitir fără slujba de pomenire”, răspunde unul dintre preoţii din cimitir invitaţiei venite din partea unei bătrâne. La câteva morminte distanţă, tanti Adriana împarte un pachet cu alimente unui bărbat. “Atunci când venim la morminte de sărbători, ne arătăm respectul faţă de cei pe care i-am iubit şi pe care i-am pierdut. Vin în fiecare an de Paştele Blajinilor şi împart pentru părinţi, socri, pentru fratele meu. Acum am adus tot ce am pregătit şi de Paşte: ouă roşii, cozonac, drob, o bucată de friptură, vin roşu şi colivă”, spune femeia.

MESE ÎNTINSE ÎN CIMITIR Dacă credincioşii români împărţeau în linişte pachetele pe care le-au pregătit, familiile de etnie rromă erau extrem de agitate, invitând trecătorii să servească din bucatele pe care le-au pregătit. Rromii tradiţionalişti au întins mese cu mâncare şi băutură din belşug. De la fripturi, mici, ouă roşii, drob, fructe, cozonaci şi prăjituri şi până la sticle cu vin. “Paştele Blajinilor este o sărbătoare mare pentru noi, când ne aducem aminte de toţi morţii pe care îi avem. Fiecare familie pune masă mare şi cheamă neamurile şi cunoscuţii să participe. Pregătim multă mâncare şi băutură aleasă pe care o împărţim apoi în cimitir, la toată lumea. Nu ne mai întoarcem cu nimic acasă”, spune reprezentantul unei familii de rromi din cimitir. Pentru ca totul să se desfăşoare în condiţii normale, în cimitir au fost prezenţi oameni ai legii şi echipe ale firmelor de pază care nu au lăsat să intre cerşetori, ca să nu îi agaseze pe cei prezenţi. Oamenii de ordine au estimat că pe parcursul întregii zile au vizitat Cimitirul Central mii de credincioşi.