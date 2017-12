Paştele scumpeşte ouăle şi carnea de miel

Febra cumpărăturilor de Paşte începe să pună stăpînire peste România. Cum de Sfintele sărbători, românilor nu trebuie să le lipsească produsele tradiţionale, comercianţii au început deja să profite de situaţie şi au scumpit preţurile la ouă. În pofida faptului că producătorii nu vînd ouăle cu mai mult de 0,32 de lei bucata, cumpărătorii care merg în marile centre comerciale plătesc între 0,41 şi 0,43 lei pentru un ou. „La poarta fermei, în prezent, ouăle de calitatea întîi se vînd cu 0,27 lei, fără TVA, şi nu sînt perspective să se mai scumpească pînă la perioada sărbătorilor de Paşte”, a declarat preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, Ilie Van. Potrivit reprezentanţilor Carrefour România, în unităţile retailerului, preţul unui ou este de 0,43 lei, la gama cea mai ieftină comercializată de hipermarket. De asemenea, potrivit oficialilor Metro România, un cofrag de 30 de bucăţi are preţul de 12,55 lei, acesta fiind preţul ce urmează a fi practicat şi pe durata sărbătorilor de Paşte. Ilie Van a explicat că producătorii autohtoni de ouă întîmpină dificultăţi în relaţia cu marile magazine legate de taxele mari practicate de acestea, precum şi de întîrzierea achitării facturilor către producători. “Sînt probleme cu supermarketurile legate de taxele mari pe care le impun pentru raft, promovare şi tot felul de taxe. În plus, întîmpinăm dificultăţi în privinţa facturilor, pe care le achită la mai mult de o lună. Codul de Bune Practici nu operează, poate transformat în lege ar putea ajuta producătorii”, a spus Ilie Van. Acesta a adăugat că preţul ouălor practicate de producătorii autohtoni a scăzut în primele luni ale anului cu pînă la 0,05 lei pe bucată şi este printre cele mai mici preţuri din Europa. “Ca urmare a producţiei mari de ouă din ultimele luni, preţul a scăzut de la 0,33 lei/bucată fără TVA, în decembrie 2008, la 0,27 lei fără TVA. Preţurile din România sînt oricum sub media europeană, unde 100 de kilograme de ouă costă 122 de euro, iar la noi, preţul este de 108 euro”, a mai spus Van. Un alt produs specific Paştelui, carnea de miel, se scumpeşte de la producător pînă la raft cu circa 12 lei/kg. Crescătorii de oi vînd carnea de miel cu cel mult 8 lei/kg, iar în reţelele comerciale preţul ajunge şi la 20 lei/kg, ceea ce înseamnă o majorare cu circa 30% faţă de anul trecut.