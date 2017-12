Patapievici: “Mi-e ruşine că sunt român”

22:10:44 / 10 Mai 2014

Pt romanul de la 3

Intamplator am citit Patapievici si nu am cazut pe spate! In plus articolul scoate clar in evidenta parerea acestui individ despre romani! Daca ii e rusine sa se duca dracului! Ca pana una-alta romanii ii cumpara cartile! De acolo papa o paine! Iar Basescu este un nesimtit care isi recompenseaza sustinatorii! Ce servicii exceptionale a adus Patapievici Romaniei? Ce mari premii internationale a luat ca sa faca cunoscuta Romania? Doar despre asta vorbim!!!!!