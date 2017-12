Paternitatea lui Jude Law, confirmată de un test ADN

Jude Law este într-adevăr tatăl bebeluşului născut de actriţa americană Samantha Burke la sfîrşitul lunii septembrie, potrivit rezultatelor testului de paternitate solicitat de actorul britanic. Actorul britanic a devenit tată pentru a patra oară, după ce Samantha Burke, o tînără actriţă americană cu care a avut o relaţie de scurtă durată la începutul acestui an - în timpul filmărilor pentru ”Sherlock Holmes”, care au avut loc la New York -, a născut-o pe micuţa Sophia, pe 22 septembrie. Jude Law a declarat că va fi alături de Burke pentru a o ajuta să crească acest copil, dar nu voia să o vadă pe micuţa Sophia decît dacă testul ADN confirma faptul că el este tatăl acesteia. Cotidianul britanic ”News of the World” îşi informează cititorii că avocaţii celor două părţi negociază o viitoare întîlnire între Jude Law şi fiica sa.

Actorul britanic Jude Law a fost căsătorit cu actriţa Sadie Frost, în perioada 1997 - 2003, iar cei doi artişti au împreună trei copii, Rafferty, în vîrstă de 12 ani, Iris, de 8 ani şi Rudy, de 7 ani. Jude Law, născut în 1972, este actor, regizor şi producător de film. El şi-a început cariera în teatru şi televiziune, dar a devenit cunoscut după ce a jucat în lungmetraje semnate de Andrew Niccol, Clint Eastwood şi David Cronenberg, fiind nominalizat la premiul Oscar, în 1999, pentru rolul din filmul lui Anthony Minghella ”Talentatul domn Ripley”. Pentru acelaşi rol a cîştigat şi un premiu BAFTA, în 2000. În 2003, Jude Law a fost din nou nominalizat la premiul Oscar, pentru rolul dintr-un alt film al regretatului regizor Anthony Minghella, ”Cold Mountain”. Actorul britanic va fi prezent pe afişul filmului ”Sherlock Holmes”, care va fi lansat pe 25 decembrie, în care va juca rolul asistentului celebrului detectiv Dr. Watson. În 2007, Jude Law a primit titlul de Cavaler al Artelor din partea Guvernului francez.