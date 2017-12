Patriarhia are un nou purtător de cuvânt

01:08:00 / 18 Noiembrie 2015

Promovati pornografia, prostia, incultura, rautatea, imoralitatea ca din astea va imbogatiti rapid

In Romania e bine sa se faca turism pt. promovarea sexului, asa cum ne indemna un fost primar. Cluburi si sex. Turismul religios, spiritual nu este bun. Daca te duci la vreo biserica sau manastire e bine sa te cazezi in cort, in masina proprie, nu intr-un hotel. Ce sa mai vorbim de partea balneara ? Nu e buna. E bine doar cu alcool, tigari, diferite alte substante, etc.