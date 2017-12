Patriarhia se leapădă de vinul liturgic „Milostivire“

Patriarhia Română nu îşi asumă brandul de vin „Milostivire”, produs de firma Vinăria Murfatlar. În plus, Sfântul Sinod nu garantează că vinul respectiv este vin liturgic natural şi curat, aşa cum este cel produs de eparhiile Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhia Română a reclamat, din nou, distribuirea abuzivă în unele eparhii a aşa-numitului vin liturgic „Milostivire” - produs şi distribuit de SC Vinăria Murfatlar SRL, urmând ca Sfântul Sinod să ceară explicaţii ierarhilor în legătură cu această problemă. „Încă din 2009, Patriarhia Română a informat opinia publică asupra caracterului abuziv al folosirii numelui şi stemei sale pe eticheta de prezentare a unui aşa-numit vin liturgic „Milostivire”. În acelaşi timp, Patriarhia Română a notificat această societate comercială că menţiunea „vin liturgic” şi textul de prezentare tipărit pe etichetă induc în eroare cumpărătorul şi aduc prejudicii de imagine Patriarhiei Române”, spun reprezentanţii Patriarhiei. Precizările vin în urma unor relatări din presă despre circuitul licorii lui Bachus către parohiile şi mănăstirile din Mitropolia Olteniei, care ar fi produs de Patriarhia Română.

CONFUZIE Confuzie s-a creat şi între această firmă şi renumita companie Murfatlar. În acest sens, reprezentanţii companiei Murfatlar România SA au declarat că nu au nicio legătură cu firma acuzată. „Noi nu producem niciun vin sub această denumire. Nu este produsul nostru”, a declarat directorul Murfatlar România SA, Sorin Săvoiu. Potrivit site-ului www.listafirme.ro, SC Vinăria Murfatlar SRL îşi are sediul social în Bucureşti, nu a înregistrat niciun profit în cursul anului trecut şi nu are niciun angajat (?!).

VINURILE MOLDOVENEŞTI, PE PIAŢA UE Comisia Europeană propune să deschidă complet piaţa UE pentru importurile de vinuri din Republica Moldova, înainte de intrarea în vigoare a Acordului de Asociere între UE şi Republica Moldova şi a Acordului privind Zona de liber schimb aprofundată şi cuprinzătoare (DCFTA), ca o măsură pentru a compensa dificultăţile cu care Republica Moldova se confruntă în exportul vinurilor pe unele dintre pieţele sale tradiţionale. „Piaţa UE este o alternativă durabilă şi un pol de stabilitate viabil pentru sectorul vinicol moldovean. Deschiderea completă a pieţei UE pentru vinurile din Republica Moldova, într-un moment în care agricultorii moldoveni sunt în dificultate, demonstrează că UE nu este numai un proiect de integrare economică, ci şi un spaţiu al solidarităţii”, a declarat Dacian Cioloş, comisar european pentru agricultură şi dezvoltare rurală.